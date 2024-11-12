Андрей Рублев принял без шансов

Во второй день Nitto ATP Finals, продолжающегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов с призовым фондом $15,25 млн россиянин Андрей Рублев, как и год назад, в двух сетах уступил Александру Звереву из Германии, а норвежец Каспер Рууд перед этим сенсационно обыграл испанца Карлоса Алькараса. Из пресс-центра Inalpi Arena передает корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

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Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Андрей Рублев

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Поражение Карлоса Алькараса от Каспера Рууда в стартовом матче группы Джона Ньюкомба стало безоговорочной сенсацией. Проиграв нынешней осенью семь последних матчей из восьми, норвежец одолел соперника, который, даже несмотря на недавнее неудачное выступление на парижском «Мастерсе», перед стартом Nitto ATP Finals наряду с Янником Синнером и Александром Зверевым входил в тройку фаворитов.

Растерянность Алькараса, которая просматривалась на протяжении всей встречи, во многом объясняется вирусом, который он недавно перенес. У испанца до сих пор насморк, а в понедельник утром, по его словам, возникли проблемы с желудком. Неудивительно, что после первого сета, по ходу которого Рууду в пятом гейме удалось отыграть три брейк-пойнта и закрепить в сознании Алькараса ощущение неуверенности, в глазах Хуана Карлоса Ферреро, тренера испанца, читались печаль и тоска. Видимо, он уже понимал, что игра развивается не по его сценарию и изменить ход событий будет крайне сложно. Правда, начало второй партии осталось за Алькарасом, который взял чужую подачу в шестом гейме и вскоре повел — 5:2. Однако подать на матч ему не удалось. Более того, действующий чемпион Roland Garros полностью провалил концовку, раз за разом допуская технический брак и отдав пять геймов кряду. В итоге — 6:1, 7:5.

Делать далеко идущие выводы после этого странного противостояния, в котором Алькарас заметно превзошел Рууда как по количеству ударов навылет, так и по числу невынужденных ошибок, преждевременно. Но ясно, что записывать норвежца в безнадежные аутсайдеры турнира было нельзя. На туринском корте, который позволяет Рууду использовать свои козыри — надежность на задней линии и умение эффективно подкручивать мяч, он снова, как и два года назад, чувствует себя прекрасно. Не факт, конечно, что сейчас скандинав опять доберется до финала, но на данный момент его заявка на выход из группы выглядит весьма основательной.

Александр Зверев и Андрей Рублев вышли на корт Inalpi Arena вечером с небольшим запозданием — после того как Яннику Синнеру на церемонии с участием руководителя АТР Андреа Гауденци и знаменитого немца Бориса Беккера был вручен специальный трофей, полагающийся первой ракетке мира по итогам года. Зверев, который находится в блестящей форме, в нынешней туринской восьмерке имеет наилучший комплексный показатель качества подачи, подсчитывающийся АТР по специальной системе и одновременно учитывающий сразу несколько параметров. Поэтому перед Рублевым стояла задача не только искать шансы на приеме, но и не допускать огрехов на своей подаче, поскольку было ясно, что отыграть ее весьма проблематично.

Поначалу россиянин действовал идеально. В первом, третьем, пятом и начале седьмого геймов он выиграл 13 очков подряд, четко контролируя ситуацию своим коронным ударом справа. Однако при счете 3:3, поведя — 15:0, Рублев по ходу затяжного розыгрыша сбил дыхание, перестал подавать с первого мяча, зажался и отдал четыре очка кряду.

Этот короткий отрезок, длившийся всего несколько минут, предрешил все: реальных возможностей завязать борьбу на подаче Зверева в восьмом и десятом геймах Рублеву не представилось. Немецкий теннисист последовательно претворял в жизнь нехитрую тактику — нейтрализуя главный козырь россиянина, строил розыгрыши в основном через бэкхенд, а несколько ошибок Зверева роли не сыграли.

Вторая партия проходила примерно в том же ключе. До счета 4:4 сохранялось равновесие, а в девятом гейме Рублев не выдержал психологического напряжения. Зверева же в десятом гейме первое неудачно разыгранное очко нисколько не смутило. Он тут же выполнил эйс со второй подачи и уверенно завершил встречу с тем же результатом — 6:4, 6:4, как и в предыдущем матче против Рублева, сыгранном год назад на этой арене в третьем туре группового этапа. Причем на этот раз в десяти геймах на приеме россиянин ни разу не смог заработать более двух очков.

Во втором туре Зверев встретится с Руудом, а Рублев — с Алькарасом. В понедельник тренеры россиянина Фернандо Висенте и Альбертом Мартин с трибуны внимательно смотрели игру следующего соперника своего подопечного. Возможно, им удастся подсказать ему какие-то эффективные тактические ходы, тем более что в мае в четвертьфинале победного для Рублева «Мастерса» в Мадриде он испанца обыграл.

Правда, сам Рублев, кажется, считает, что в Турине на сравнительно быстром покрытии большее значение будет играть психология. «В Мадриде тактика была важнее,— сказал он, отвечая на пресс-конференции на вопрос корреспондента “Ъ”.— Там действительно многое зависело от того, как ты начинаешь розыгрыш, где стоишь и куда ты принимаешь». Здесь же, по словам россиянина, «тактики мало». Все крутится вокруг того, «кто первый сильно ударит в сторону» и забирает ход розыгрыша под свой контроль.