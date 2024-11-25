Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Бронницкий ювелир» отмечает 100-летний юбилей

Ровно 100 лет назад в Бронницах заработала первая артель мастеров, которые работали с серебряной и медной проволокой. Однако местные ювелирные промыслы своими корнями уходят в XVIII век, когда в Бронницком уезде Московской губернии было начато производство тончайших ювелирных цепочек. Именно они стали специализацией мастерской на Красной улице, которая позднее выросла в крупное ювелирное производство. Сегодня предприятие работает с золотом 375-й и 585-й проб, а также с серебром 925-й пробы. Ежегодно «Бронницкий ювелир» выпускает до 5 тыс. изделий, из которых до 80% по-прежнему составляют цепочки ручного и автоматного плетения.

Предыдущая фотография

Фото: «Бронницкий ювелир»

Фото: «Бронницкий ювелир»

Фото: «Бронницкий ювелир»

Фото: «Бронницкий ювелир»

Следующая фотография
1 / 4

Фото: «Бронницкий ювелир»

Фото: «Бронницкий ювелир»

Фото: «Бронницкий ювелир»

Фото: «Бронницкий ювелир»

Этому знаковому для компании виду украшений посвящена новая коллекция Motion. Это свежий взгляд на цепи через призму современных трендов. Кольца, серьги, подвески из белого и желтого золота с бриллиантами декорированы длинными тонкими цепочками, которые повторяют каждое движение. Самым остромодным украшением стали бодичейны с кисточками из золотых цепочек.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...