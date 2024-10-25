В ДТП на свердловской трассе погиб человек, трое пострадали

На 104 км трассы Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) автомобиль «УАЗ Патриот» столкнулся с машиной Toyota RAV4. Оба автомобиля после аварии полностью сгорели. В результате ДТП погиб человек, трое пострадали, сообщили в региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 50-летний водитель «УАЗ Патриот» совершил немотивированный выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4. В результате ДТП машины загорелись. Водитель «УАЗ» погиб на месте. Водитель Toyota и два его пассажира, в том числе ребенок, доставлены в больницу для осмотра медиками.

«Возгорание транспортных средств ликвидировано. Движение транспорта на данном участке дороги временно ограничено в обоих направлениях»,— рассказали в ГИБДД и добавили, что по факту ДТП будет проведено расследование.

Напомним, ранее на 42 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган грузовой автомобиль Nissan Atlas столкнулся с самосвалом Renault Kerax. В результате ДТП погиб водитель Nissan.

Виталий Красиков