Все дороги ведут в Китай

За первые 9 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем составил $180,35 млрд, по сравнению с цифрами 2021 года в $17,8 млрд объемы торговли выросли кратно. Эксперты отмечают, что из-за столь стремительного роста сроки доставки товаров увеличились, а логисты начали искать новые способы отправки и получения грузов. Большой популярностью стали пользоваться автомобильные перевозки из Китая в Россию, но для удовлетворения всех потребностей экспортеров и импортеров необходимы вложения в создание новых пунктов пропуска — как автомобильных, так и железнодорожных и морских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летом 2024 года тарифы на все виды перевозок из Китая подскочили из-за нехватки порожних контейнеров в КНР

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Летом 2024 года тарифы на все виды перевозок из Китая подскочили из-за нехватки порожних контейнеров в КНР

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Невыездные» сапоги

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, объем ввоза из России в Китай в период с января по сентябрь 2024 года составил $97,2 млрд, а вывоза в Россию — $83,15 млрд. Согласно статистике ГТУ, показатели выросли на 1,7% и 2,4% соответственно. Президент России Владимир Путин во время недавней встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином отметил, что российская статистика отличается от данных китайских коллег. Так, по словам главы российского государства, рост товарооборота между странами за первые 8 месяцев 2024 года составил 4,5%. По таможенным данным КНР, увеличение товарооборота в этот период составило 1,9%.

Традиционно подавляющая доля китайских закупок в России приходится на ископаемое топливо, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и каменный уголь. На втором месте в списке экспорта находятся руды, за ними следуют медь, древесина и морепродукты на третьем, четвертом и пятом местах.

Из Китая в Россию поступает широкий ассортимент товаров, среди которых на первом месте находятся оборудование и механические устройства. На втором месте по объему импорта стоит транспорт, за ним следуют электрооборудование, пластмасса и обувь.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов заявил Review «Новые пространства», что резко возросшие объемы грузовых перевозок между Россией и Китаем привели к увеличению нагрузки на все пограничные пункты, что в свою очередь влияет на сроки доставки грузов.

«Основной проблемой для грузовых перевозок между РФ и КНР является высокая загруженность Восточного полигона, что сказывается на его пропускной и провозной способностях, причем это происходит в условиях его модернизации»,— отметил Дмитрий Баранов. Восточный полигон — это сеть железных дорог общей протяженностью свыше 14 тыс. км, объединяющая Транссибирскую и Байкало-Амурскую железнодорожные магистрали.

По словам эксперта, логистические компании ищут другие способы доставить грузы на Восток, в первую очередь используя соседние страны, граничащие с КНР или возможности транспортного коридора «Север — Юг».

Логисты в свою очередь отмечают, что начиная с 2022 года увеличилось количество автомобильных перевозок вместо контейнерных для транспортировки малогабаритных грузов. Это связано с тем, что контейнерные перевозки стали использоваться в основном для транспортировки автомобилей и их запчастей в Россию, а также сырья в Китай.

Представитель компании «А-Я Логистика» Родион Колесников отметил, что основные проблемы с грузоперевозками возникли осенью 2023 года и продолжались до лета этого года. По словам логиста, тогда из-за повышения товарооборота с Китаем на границе скопилось большое количество полувагонов, в частности в районе Благовещенска.

Коммерческий директор логистической компании AKFA Алексей Чернышев рассказал, что в 2022 году главными проблемами российско-китайской логистики стал сначала дефицит грузов, а следом — их огромное количество.

В 2022 году практически заморозилась торговля со многими европейскими странами в результате санкций, а Китай не удовлетворял спросу как поставщиков, так и конечных потребителей. Следом же последовали проблемы со всеми видами транспортировки, так как российские порты, аэропорты, железнодорожные пути и автомобильные дороги не обладают достаточной пропускной способностью для приема полного объема товаров из КНР.

«Парк, который был раньше ориентирован на европейские перевозки, в первую очередь белорусских перевозчиков, российских перевозчиков, полностью сейчас переориентирован на перевозки из Китая в Россию»,— отметил Алексей Чернышев.

Алексей Чернышев также добавил, что в 2022 году на логистическом рынке появились предложения по перевозкам грузов из Китая в Россию через узлы в Новосибирске и Санкт-Петербурге, но их реализуют маленькие компании, а не международные гиганты.

Эксперты и логисты называют Северный морской путь (СМП) одной из возможных альтернатив для существующих коридоров, но сомневаются в том, что она будет реализована в полной мере в обозримом будущем. Значительное расстояние от северных портов до КНР отрицательно влияет как на стоимость, так и сроки доставки. Для транспортировки грузов по СМП также необходимы специальные суда, готовые для плавания в арктических условиях.

Ударим автопробегом

По утверждениям логистов, начиная с 2022 года большой популярностью стали пользоваться автомобильные перевозки из Китая в Россию. Если ранее они воспринимались как экзотика, то теперь их стоимость сравнялась с контейнерными перевозками. Основным минусом этого варианта является то, что он подходит не для всех видов груза.

«Что касается автомобильных перевозок, то их эффективность и выгода при перевозке на большие расстояния вызывает вопросы. Ведь необходимо много топлива для таких поездок, водители должны регулярно отдыхать, в стране должна быть хорошо развита дорожная инфраструктура и так далее. Вопрос поиска водителей становится все острее, их не хватает, заработная плата растет, так что увеличение этого вида доставки грузов нуждается в обсуждении»,— отметил эксперт Дмитрий Баранов.

Участники рынка и эксперты заключают, что рынок грузовых перевозок между РФ и КНР продолжит развиваться по нескольким направлениям и основное внимание будет уделено расширению и строительству новых пунктов пропуска, как автотранспортных, так и железнодорожных. Также ожидается увеличение объемов перевозок через третьи страны, по Северному морскому пути.

Не исключается и создание новых маршрутов, в том числе авиационных, и способов перевозки, таких как контрейлерные перевозки, когда грузовики часть пути проезжают по железной дороге, становясь на время грузом, а не транспортным средством.

Влас Северин