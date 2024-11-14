«Справедливость, обычаи, здравый смысл»

Китайская цивилизация насчитывает пять тысяч лет, китайская языковая ветвь, включающая в себя несколько различных языковых и диалектных групп, — одна из самых трудных в мире для изучения. Жители этой страны прагматичны, загадочны для среднестатистического россиянина и известны своим трудолюбием, которое делает Китай флагманом мировой экономики. Что стоит перенять у жителей «другой планеты» под названием Китай?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайские пельмени очень сочные и пряные, с экзотическими для России специям

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Китайские пельмени очень сочные и пряные, с экзотическими для России специям

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Не замечают чужие промахи

Аида Демьянова, переводчик, консультант по ведению бизнеса с Китаем:

— Общаюсь с китайцами с 2005 года, когда начала учить их язык, и постоянно удивлялась их предприимчивости. Они всегда готовы что-то придумать, чтобы выйти из сложной ситуации, или запустить новый проект. Жители Китая достаточно спокойно относятся к сложностям в жизни или в работе, философски: мол, это такой этап, нужно его прожить. У них считается, что нельзя начинать дела в «свой» год по восточному гороскопу. Например, Змеям в год Змеи. В этот год они просто живут и понемногу готовятся к следующему, прорывному.

Точно так же китайцы не зацикливаются на недостатках другого человека, не будут обсуждать это с коллегами. Они предпочитают «не замечать» чужие промахи.

Изобретательность этой нации проявляется и в национальной кухне. Не все знают, что в Китае существуют десятки видов пельменей. Жители КНР ими гордятся и считают своим национальным блюдом. Например, есть такая начинка очень вкусная: креветки, крабовые палочки, свинина, приправы. Можно заказать пельмени с минтаем или китайской квашеной капустой, или с копченым мясом.

А где-то предлагают «ушки» с овощами и грибами шиитаки, или сладкие фруктовые. Пельмени не только варят, но и жарят, и готовят на пару, форму пельмени тоже имеют разную, в виде ракушки, треугольника и так далее.

Конфуцианство влияет на все сферы

Юйлинь Ван, аспирантка Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, преподаватель китайского языка:

— По моему мнению, у Китая стоит поучиться работе в области научно-технических инноваций. Страна добивается выдающихся результатов в таких сферах, как искусственный интеллект, технологии 5G, электронная коммерция и зеленая энергетика. Эти технологии применяются в медицине, образовании и транспорте, что повышает общую эффективность общества и улучшает качество жизни. Глубокое продвижение научно-технических инноваций позволяет Китаю становиться важной силой международных инноваций. Электронная коммерция и логистическая система КНР также весьма развиты. Крупные е-платформы способствуют цифровой трансформации внутренней экономики и ускоряют глобальный товарооборот.

В экономическом плане Китай всегда придерживался принципа открытого сотрудничества, обращая внимание и на собственное развитие, и на активное содействие глобальному прогрессу. Углубляя взаимодействие с различными странами, Китай делает важный вклад в обеспечение мира и стабильности в Азии и в мире.

Это во многом связано с положениями конфуцианства, одного из основных элементов китайской традиционной культуры, который оказывает глубокое влияние на все сферы общества. Принципы «жэнь, и, ли, чжань, синь» (упрощенно «милосердие, справедливость, обычаи, здравый смысл, добрые намерения».— «Ъ») являются основой этических норм и социального управления. Но и Китай многому учится у России. Мы можем обучиться у России тому, как лучше сбалансировать развитие прикладных технологий и фундаментальных наук, чтобы достичь прорыва в инновациях.

Русская литература, музыка, театр имеют высокую репутацию в мировой культуре. Исследуя русскую литературу, музыку и художественные формы, Китай находит вдохновение, обогащает свою культуру, а также учится новшествам в такой на первый взгляд консервативной сфере, как национальная культура.

Кроме того, Россия многонациональна и имеет большой опыт в вопросах интеграции различных этнических культур, и Китай учится у нее содействовать совместному развитию различных народов.

Незаменяемых нет

Яна Ли, переводчица, студентка бакалавриата КФУ:

— Моя мама бурятка, а папа китаец, и я много общаюсь с китайскими родственниками. Восхищаюсь многообразием китайской кухни. Я не знаю другую в мире с таким разнообразием вкусов и продуктов: множество морепродуктов, всевозможные спаржа и ростки бамбука, а сколько приправ и пряных трав – от кунжута до черемши. Гастрономия вовсе не обязательно острая, как многие думают. В Китае любят сейчас собираться за столиком в ресторане в режиме «хот пот», когда ты сам готовишь себе продукты в кипящем бульоне, а ингредиенты берешь с движущейся на столе ленты. Такую концепцию уже реализовали в некоторых китайских ресторанах Казани.

Еще меня восхищает трудолюбие жителей Китая. Если есть возможность подзаработать в выходной, они скорее всего сделают это. Это связано с высокой конкуренцией на рынке труда. В Китае опасно оказаться невостребованным работником, ведь замену найти легко.

Ставка на новые технологии

Мансур Сафаргалиев, к.э.н., заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ:

— Думаю, у КНР стоит поучиться умению сотрудничать с другими государствами. В свое время Китайская республика сделала ставку на привлечение иностранных инвестиций в промышленность и освоение новых технологий, в том числе высоких, предложив налоговые послабления, дешевую рабочую силу и большой внутренний рынок сбыта. Либерализация внешней торговли и создание свободных экономических зон для зарубежных предпринимателей привели к феноменальному подъему экспорта.

Еще одна причина значительного роста промышленного производства, кроме привлечения огромного финансового и технологического иностранного капитала, — внимание государства к прикладной науке.