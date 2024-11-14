«В ресторанах нет нехватки работников, знающих китайский»

Я в Татарстане уже 22 года. С самого начала Казань меня поразила — чистый, красивый, просторный город. Спустя десятилетия он мне по-прежнему очень нравится.

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С подачи Си Цзиньпина, который оценил чак-чак во время форума БРИКС в нашем городе, теперь все знают о том, что и в Китае есть похожее блюдо. Чак-чак — моя любимая татарская сладость. За годы я попробовал множество местных кушаний (и, кстати, в моем списке нет местных блюд, которые я не приемлю). Но вот в своих ресторанах я не делаю «помесь» китайских и татарских блюд — считаю, каждый должен увидеть здесь кусочек Понебесной.

Чаще всего гости, пришедшие попробовать что-нибудь аутентичное, выбирают утку по-пекински с лепешками и огурцом. О ней, наверное, нет нужды рассказывать, лучше расскажу о жареном карпе (второе место в нашем рейтинге популярности). Эта рыба у китайцев считается священной, а за хитрость ее называют водяной лисицей. В этом блюде нежное мясо без костей отлично сочетается с кисло-сладким соусом и молодыми ростками бамбука. Как и в татарской и русской кухне, в гастрономии КНР много блюд из мяса и рыбы, так что между ними вовсе не большая разница.

Интерес к гастрономии — то, что объединяет туристов всего мира. А мы, работающие в бизнесе на стыке двух стран, конечно, рады, что в последнее время заметно растет число туристов из КНР (особенно чувствуется с момента, когда открыли прямой авиарейс Казань—Шанхай).

Надеюсь, после визита Си турпоток еще поднимется, активизируются деловые отношения между нашими странами. Сейчас очень осложняют бизнес санкции Запада — трудности денежного расчета. С нетерпением ждем, когда заработает прямой обмен между рублем и юанем, без валюты-посредника. А пока очередь на оформление карты одного из крупных банков в Шанхае достигла двух (!) лет, рассказали мне друзья в Китае.

Сейчас в РТ много говорят о нехватке работников, знающих китайский. Но мы в ресторанах с такой проблемой не сталкиваемся. Вижу, что многие китайцы, которые приехали в республику учиться в вузе, потом здесь остаются.

К нам часто приходят гости из РТ и регионов России, немного знающие мой родной язык — достаточно, чтобы попросить блюдо на китайском, объясниться с официантами. Их число растет, потому что сейчас многие его учат. Наблюдаю тренд — в китайских компаниях часто переводчиками работают россияне, а в российских организациях китайцы.

Мне кажется, между татарстанцами и китайцами много общего. Похожая история, черты характера — дружелюбие, доброжелательность, гостеприимство. Уйгуры — одна из народностей Китая, потомки татар, переселившихся туда в XIX веке, — похожи еще больше. В основном они проживают в Синьцзян-Уйгурском районе.

Хочу пожелать народам Китая и России дружить дальше, развивать наши отношения.

Сье-сье (спасибо), и новых достижений!