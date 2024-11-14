Китайская грамота

Потребность в переводчиках с китайского в Татарстане только за год выросла в больше чем в 2,5 раза. Остро не хватает сотрудников со знанием этого языка нижнекамскому промышленному узлу, где сосредоточена основная часть совместных производств — здесь спрос вырос за год почти втрое. Сегодня такому работнику некоторые работодатели в республике готовы платить до 400 тыс. рублей ежемесячно. Как обстоят дела с обучением китайскому, выяснял Review «Новые пространства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Увеличивается число российско-китайских производственных и торговых проектов, развивается туризм,что влечет повышение спроса на сотрудников, знающих язык Поднебесной

Фото: пресс-служба раиса РТ Увеличивается число российско-китайских производственных и торговых проектов, развивается туризм,что влечет повышение спроса на сотрудников, знающих язык Поднебесной

Фото: пресс-служба раиса РТ

Трудности перевода

Спрос на сотрудников со знанием китайского в Татарстане подскочил после марта 2022 года с актуализацией российско-китайских отношений и продолжает расти. Увеличивается число совместных производственных и торговых проектов, развивается и туризм — в 2023 году в полтора раза выросло число туристов из Китая, приехавших познакомиться с Казанью.

«С начала года татарстанские работодатели искали более 500 специалистов, знающих китайский язык. Это на 55% превышает прошлогоднюю потребность местных компаний. Наибольшая востребованность — у переводчиков: с начала года их потребовалось более 150, что на 163% больше, чем в 2023 году,— рассказала Review РОСТКИ директор hh.ru в ПФО Альбина Султанова.— На втором месте по частоте упоминания китайского как важного требования находятся менеджеры по продажам. Насчитывается более 100 таких вакансий, что на 88% больше, чем в 2023 году. На третьем — менеджеры по логистике и внешнеэкономической деятельности (ВЭД), спрос вырос год к году на 33%». Эти цифры поддерживает и исследование рынка труда SuperJob, согласно которому спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с апрелем 2023 года. «Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки»,— утверждают в SuperJob.

Каждый восьмой (12%) опрошенный россиянин считает, что язык Поднебесной может сыграть значимую роль в росте по службе. Для сравнения, арабский, немецкий и испанский упоминались гораздо реже (1-2% голосов опрошенных). Это выяснилось во время опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, проведенного сервисом SuperJob.

За последние 3 года доля россиян, которые признают полезность английского языка для своей карьеры, уменьшилась на 11 п.п. Зато уже 31% поддерживает изучение китайского (+6 п.п. за год), отмечает сервис.

«Китаистов» ждут в госсекторе

Активнее всего в Татарстане ищут работников со знанием китайского компании из госсектора. В этом списке также автобизнес, ИТ-сфера, работодатели из сферы промышленного оборудования и образовательные учреждения.

Наибольшая доля рабочих мест для «китаистов» предсказуемо сосредоточена в Казани (более 200 вакансий, что на 34% больше, чем в 2023 году). Как сообщает Альбина Султанова, на второй позиции компании из Набережных Челнов, здесь за год спрос вырос на 66%. На третьем месте Нижнекамск с ростом спроса на 189%, на четвертом — Елабуга (+120% новых вакансий).

На данный момент в Татарстане средняя зарплата в вакансиях для специалистов, знающих китайский язык, предлагается на уровне 90 тыс. рублей, что на 19 тыс. больше, чем в прошлом году.

В топ-3 вакансий с наибольшей зарплатой в 2024 году попали менеджер по работе с иностранными поставщиками ( до 250 тыс. gross), ведущий специалист ВЭД со знанием китайского языка (от 335 тыс. рублей) и переводчик, до 400 тыс. руб. до вычета налогов, сообщают в hh.ru в ПФО.

По 4% вакансий в РТ на должностях, требующих знания китайского, работодатели согласны принять сотрудника с инвалидностью.

На рост спроса на знатоков диалектов Поднебесной отреагировали образовательные учреждения, школьники РТ и их родители. Число желающих сдать ЕГЭ по китайскому увеличилось в 2024 году по сравнению с предыдущим с 6 до 10%.

«В Татарстане язык учат порядка 1619 детей, которые обучаются в 8 общеобразовательных организациях. По данным на сентябрь прошлого года, больше всего число обучающихся китайскому в многопрофильной гимназии №189 «Заман» Кировского района Казани — 680 человек,— подсчитала Алсу Мухаметова, руководитель пресс-службы минобрнауки республики.— На второй позиции гимназия №183 Советского района города (485 учеников), затем идут гимназия №10 Авиастроительного района (151) и школа №132 Ново-Савиновского района со 136 обучающимися.

В списке обучающих китайскому также лицей №116, школа №18 Вахитовского района, полилингвальный комплекс «Адымнар» и школа №9 Ново-Савиновского района. Ежегодно школьники республики Татарстан становятся призерами и победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады по китайскому языку. В 2022–2024 годах их число было одинаковым — 2.

Чтобы простимулировать интерес детей и родителей к диалектам Поднебесной, в прошлом году прошел фестиваль, который станет традиционным, отчитались в министерстве. Например, в мероприятии, прошедшем в феврале 2024 года на базе казанской гимназии №183, приняли участие не только дети, изучающие китайский язык, но и генеральный консул Китая в Казани Сян Бо, студенты Института Конфуция и директор этого института с китайской стороны И Янь Пинь.

Но не все работодатели готовы ждать, пока подрастет необходимое количество переводчиков. В образовательных центрах наблюдают рост потока возрастных учеников, желающих изучать язык с карьерными целями. Об этом заявляют люди старше 30–40. Молодежь в возрасте 18–30 лет причиной роста интереса называет увлечение современными китайскими сериалами и литературой, отмечает Елена Нестеренко, директор научно-образовательного центра «Институт Конфуция» с российской стороны, который ведет свою работу на базе Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ.

«В последние годы наблюдается заметный рост интереса к языку — среди молодежи и более зрелых людей, желающих расширить свои горизонты,— отмечает Елена Нестеренко.— Учить китайский язык стремятся студенты, которые планируют учиться или работать в Китае, профессионалы из сферы бизнеса, заинтересованные в сотрудничестве с китайскими компаниями, а также любители культуры и путешествий».

Язык до Пекина не доведет

На интерес к знанию китайского отреагировали преподаватели и репетиторы. «Я обучаюсь туpизму и увлекaюcь уже несколько лет иностpaнными языками! Обoжаю путешеcтвoвaть и узнaвать нoвoe! Я учу китaйский бoлее 4 лет, бывaла в Шанхаe и pаботалa там в школe!» — пишет одна из девушек на сайте бесплатных объявлений и указывает свой тариф — от 990 руб. за час.

«Репетитор для детей школьного и дошкольного возраста, а также для начинающих учить китайский. Заканчиваю университет по направлению востоковедение. 500 р/час»,— сообщает другая. Дипломированные преподаватели и носители языка свои услуги оценивают существенно выше, 1000 и 1500 руб. за академический час соответственно.

«Хорошо знают язык обычно выпускники востоковедческих специальностей, например выпускники кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований,— полагает Елена Нестеренко.— Среди выпускников вузов чаще всего встречаются самые квалифицированные специалисты. Они развивают аналитические, критические навыки, умеют общаться, хорошо адаптируются к изменениям на рынке труда и в профессиональной среде. Во время учебы они формируют профессиональные связи с преподавателями, однокурсниками и представителями индустрии, что потом помогает в поиске работы и карьерном росте».

Кроме того, вузовские программы включают стажировки и практики, отмечает специалист образовательного центра. И наконец, университеты и институты знакомят с культурой зарубежья.

«По прогнозам, к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации в мире будет опубликовано на языке нашего восточного соседа»,— заявляют в Московском физико-техническом институте.— Нехватка специалистов со знанием китайского на фоне уже имеющегося дефицита в стране будет еще острее.

Как подчеркивают в центре социального проектирования «Платформа», в РФ уже с 2014 года предпринимаются попытки активизировать изучение китайского языка, но главными преградами являются сложность изучения и дефицит преподавателей. Поэтому бизнес и государство должны быть готовы решать проблему нехватки наставников в первую очередь.

Венера Вольская