Любовь к трем столицам

Бум строительства многоквартирного и индивидуального жилья на периферии столицы РТ и неконтролируемый рост автомобильного трафика привели к тому, что вокруг Казани сомкнулось адово кольцо пробок. Какие манипуляции понадобятся, чтобы освободить «пациента» от удушающего воздействия, чем могут помочь зарубежные «доктора», рассказывает Олег Григорьев, директор Института пространственного планирования РТ.

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Гонконг и села

— К участию во II Международном форуме «РЕБУС-2024» (16+), который пройдет в Казани 14–15 ноября, приглашены руководители китайских провинций, городов, институтов городского планирования. Чем их видение развития мегаполисов может быть полезным в России?

— Вопросы управления развитием агломераций в России очень актуальны, при этом плохо отработаны и в законодательстве, и в практике, поэтому опыт китайских коллег крайне интересен. КНР по количеству и размерам агломераций, таких как Гуанчжоу–Фошань (20 млн чел.), Пекин (19 млн чел.), Шэньчжэнь, Тяньцзинь и Чэнду, не имеет себе равных. В России с китайскими гигантами сравнима только Московская агломерация, которая по форме управления ею не является.

— Что вас удивило в китайских городах?

— Я был только в Гонконге с его суперплотным центром. В этом мегаполисе масса высотных зданий — выше 150 метров. Это один из крупнейших деловых центров Восточной Азии, где в деловой части города каждый квадрат используется на 1000% — жилой район располагается на крыше депо метрополитена, а транспортно-пересадочный узел под жилыми домами, но при этом периферия абсолютно сельская.

— Какими отечественными наработками вас просят поделиться за рубежом?

— В свое время обменивались опытом с европейскими коллегами: с французскими сравнивали развитие Большой Москвы и Большого Парижа, со швейцарскими обсуждали опыт работы с транспортными моделями. Выяснилось, что у нас эти модели сложнее и задачи тоже сложнее, в отличие от стабильных европейских городов.

— Какие темы будут обсуждаться на форуме «РЕБУС» и о чем будет ваше выступление?

— Главная тема форума — агломерации, поэтому и выступление посвящено разработке мастер-планов пространственного и социально-экономического развития Казанской и Камской агломераций. Основная идея соответствует классическому определению таких задач — обеспечение устойчивого, сбалансированного территориального, экономического и социального развития территории агломерации как управляемого процесса создания благоприятных условий жизни — нынешнего и будущих поколений.

— Мастер-план Казанской агломерации до 2050 года разрабатывался в Институте пространственного планирования в течение года и уже год ждет согласования в правительстве РТ. Почему так долго?

— Согласования получились очень непростыми ввиду обычного конфликта интересов центра агломерации (Казань) и ее периферии (муниципальные районы). Разработка этого документа — хорошая площадка для выявления таких конфликтов и поиска их разрешения. Кроме того, в отличие от стандартных документов, например генплана города, утвержденной процедуры согласования мастер-плана нет, поэтому согласование затянулось.

— При подготовке мастер-плана институт, которым вы руководите, выполнил множество исследований — обследование транспортной ситуации с замером загрузки улично-дорожной сети и общественного транспорта, составил демографический прогноз...

— Да, провели также анализ данных операторов мобильной связи по ежедневному передвижению жителей, реальному населению, реальному количеству и локации рабочих мест. Выяснилось, что общее население агломерации не 1,3 млн человек, а меньше. Многие люди прописаны в Казани, а живут реально, скажем, в Лаишевском или Зеленодольском районе. Впрочем, это довольно типично для крупных городов: реальное население Москвы тоже сильно отличается в меньшую сторону от статистического.

Тушить огонь маслом

— Какие территории вызывают у вас больше беспокойства в плане перенаселенности, влекущей образование пробок?

— Так называемый Лаишевский узел, да и вся периферия столицы РТ в целом. Сегодняшние цифры — это 88 тысяч человек ежедневной миграции по трудовым целям. Столько въезжает каждое утро в Казань из муниципальных районов республики. Процент использования общественного транспорта небольшой — не более 55–57%. Для сравнения, в Москве это почти 80%, а в бразильской Куритибе — более 90%.

Мировая практика давно доказала, что борьба с пробками путем строительства новых дорог и развязок сродни тушению огня маслом. Поэтому в мастер-плане казанской агломерации одна из главных задач — развитие общественного транспорта и «демотивация» использования личного. Целевое значение — не менее 68–70% перемещений на автобусах, трамваях, метро, троллейбусах.

Вторая сторона этого вопроса — сбалансированное распределение мест проживания и мест приложения труда. Для этого нами разработана математическая балансовая модель, которая определяет предельные объемы жилья для каждого района и рекомендуемое количество рабочих мест. В мастер-плане это отражено в снижении многоквартирной застройки (тех самых «человейников») и размещении новых рабочих мест на периферии.

—С 2020 года в Казанской агломерации — бум строительства индивидуального жилья. Какую альтернативу нужно предложить людям, если вводятся ограничения для хаотичной застройки? Плотное многоэтажное строительство в самой большой стране мира тоже не выход. Пример пригорода Казани «Салават Купере» — 50 тысяч человек в многоэтажках — наверное, не самый удачный.

— Нет одинаковых людей и одинакового у всех представления о удобном жилище. Не будем брать крайнее выражение девелоперского желания получить максимум с земельного участка — те самые «человейники», но жилье разумной этажности (в 9–14 этажей) и по разумной цене имеет своего потребителя.

В свое время я был сильно удивлен популярностью нового многоэтажного жилого квартала рядом с вокзалом в Цюрихе. Локация с бесконечным потоком людей, круглосуточным шумом, но жилье оказалось очень популярно у молодежи, которую как раз и привлекает драйв этого места, особая энергетика. Это более взрослые люди предпочитают квартиру в спокойном и престижном районе, а пожилые — загородное жилье.

Поэтому одной из главных задач города является дать возможность выбора, в том числе в типах жилья и жилой среды.

Попытки создать совершенный город закончились плохо

— Человечество не раз замахивалось на строительство идеального города. Каким городом мира вы вдохновляетесь?

— К счастью, не существует совершенного города. Все попытки его создать закончились плохо, как умозрительные — утопический «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, так и реализованные — например, Пальманова в Италии (образцовый фортификационный проект 16 века, построенный в форме девятиугольной звезды.— Прим. ред.). Скучнее не придумаешь. Города интересны отклонением от идеальной схемы и естественной сложностью, вспомним Санкт-Петербург, который начинался как раз с идеальной схемы.

Есть масса интересных городов, своеобразие которых соответствует климату и ландшафту, традициям и менталитету жителей, доступной технологии и пр. Лично мне очень нравится Сингапур, Барселона, Цюрих, и, конечно, люблю Москву, в развитие которой вложена частичка моего труда — я там долго работал. А особенно я люблю родную Казань.

Беседовала Венера Вольская