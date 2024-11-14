Синергия двух держав

Стратегическое партнерство России и Китая укрепляется. Во время октябрьского форума стран БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин в третий раз за год встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Сотрудничество Республики Татарстан и Китая также ширится, об этом свидетельствует, в частности, кратное увеличение товарооборота между РТ и Китайской Народной республикой в 2023 году. Форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» (16+) в столице РТ становится традиционным. Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо рассказал Review «Новые пространства» об истории мероприятия и о том, каким отраслям прежде всего будут посвящены обсуждения на нынешнем форуме.

Фото: пресс-служба генконсула КНР в Казани

— Отношения РФ и Китайской Народной республики — пример добрососедства и тесного взаимодействия. Эти связи сформировались не вчера. Советский Союз стал первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику — уже на следующий день после объявления о новом государстве…

— Да, в нынешнем году мы отмечаем знаменательную веху — 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также Год культуры Китая и России. Недавно состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казань для участия в 16-м саммите лидеров БРИКС, а также его третья в этом году встреча с президентом Владимиром Путиным, прошедшая в рамках визита.

Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения становятся более зрелыми и устойчивыми, представляя собой эталон нового типа отношений между крупными державами. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между нашими странами выходят на более высокий уровень. Достигнуты плодотворные результаты в сотрудничестве и взаимодействии Китая с Приволжским федеральным округом, включая Республику Татарстан.

— Как оцениваете форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» и каковы ожидания от второго по счету мероприятия, которое проводится с 13 по 15 ноября в Казани?

— Форум был инициирован Республикой Татарстан и получил активную поддержку со стороны правительства Российской Федерации. Это обогатило сотрудничество в рамках механизма «Янцзы — Волга» между Китаем и Россией. Он стал значимой платформой для развития межрегионального сотрудничества между двумя странами.

Первые «РОСТКИ», состоявшиеся в Казани в сентябре прошлого года, объединили делегации более чем из 10 провинций Китая и свыше 50 субъектов Российской Федерации. В рамках форума прошли такие мероприятия, как международная выставка China—Russia Expo, выставка китайских автомобилей, фестиваль китайского кино, молодежный фестиваль китайско-российской дружбы и хоккейный матч между командами Китая и России. Этот форум стал ключевым шагом в укреплении региональных обменов, углублении взаимопонимания между компаниями, развитии проектного сотрудничества и обогащении культурного взаимодействия.

В рамках нынешнего мероприятия стороны обсудят ключевые вопросы, связанные с укреплением сотрудничества в таких областях, как региональная торговля, логистика, автомобильная промышленность, сельское хозяйство, финансовый сектор и туризм. Обе стороны объединяют усилия для успешного проведения этого форума, полностью реализуя важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран по расширению региональных обменов.

Убежден, форум «РОСТКИ» станет важной площадкой для создания и развития новых точек роста в таких направлениях, как торговля, инвестиции, научно-технические инновации и цифровая экономика. Он будет способствовать укреплению основ дружбы и партнерства на региональном уровне и станет еще одним уверенным шагом к продвижению сотрудничества между Китаем, Республикой Татарстан и Приволжским федеральным округом на качественно новый уровень.