Химия между странами

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Многогранные связи

«После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия. В январе–августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5 процента. Мы успешно реализуем совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, в сельском хозяйстве и во многих других областях»,— заявил на форуме БРИКС в Казани Президент РФ Владимир Путин. Россия и дальше будет наращивать координацию между странами на всех многосторонних площадках, отметил российский лидер.

Раис РТ Рустам Минниханов рост товарооборота между Татарстаном и Поднебесной характеризует как взрывной.

«Товарооборот по итогам 2023 года увеличился в 2 раза, превысив 3 млрд долларов»,— подчеркнул Минниханов во время своего визита в Китай в июне нынешнего года.

«Такой товарооборот — это не предел, торговля с Татарстаном будет расти в области нефтехимии и машиностроении»,— отреагировал на слова Минниханова председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Новый логистический комплекс в СЭЗ «Алабуга» в цифрах

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В Тукаевском районе Татарстана завершено строительство логистического комплекса имени Дэн Сяопина, автора китайского «экономического чуда». Железнодорожный состав из 76 контейнеров был отправлен с продукцией агропромышленного комплекса республики в Китай. До этого он принял в тестовом режиме первые составы из КНР.

«В Китай будет поставляться нефтехимическая продукция и сельхозпродукция, а обратно возвращаться компоненты для промышленных предприятий и товары e-commerce. Благодаря выгодному местоположению использовать мощности комплекса сможет не только крупный бизнес, но и МСБ»,— комментируют в минпромторге РТ.

Контейнерный терминал будет принимать и отправлять обратно как минимум по одному грузовому поезду в Поднебесную еженедельно.

Как сообщают в ОЭЗ «Алабуга», где реализуют проект, задачи крупнейшего логистического комплекса в России — контеи-неризация полимеров и экспорт в Азиатско-Тихоокеанскии регион, а также закольцовка логистики с электроннои коммерциеи в республике.

Комплекс находится преимущественно в Тукаевском районе, в 15 км от Набережных Челнов ив 7 км от Нижнекамска, рядом с федеральной трассой М-7 «Волга» и аэропортом «Бегишево». Главными татарстанскими экспортирующими клиентами должны стать предприятия нефтехимии. Строительство логистического комплекса стартовало в июне 2023 года. Финансовую нагрузку взял на себя один из федеральных банков.

Наука на экспорт

Вадим Хоменко, д.э.н, член-корреспондент Академии наук Татарстана, профессор КФУ:

— Товарооборот между Россией и КНР растет, при этом ввоз российской продукции в Китай увеличивается быстрее, чем китайской — в нашу страну. Объем экспорта и импорта в денежном выражении практически сравнимы (лишь с некоторым превышением первого направления): из России в Китай в минувшем году ввезено продукции почти на 130 млрд долларов, обратно — на 111 млрд долларов.

Увеличились поставки сельхозпродукции — зерна, растительного масла. Наблюдается существенный прирост экспорта алюминия. В целом вывоз из РФ в КНР за 2023 год добавил 12,7% .

Но, к сожалению, мы по-прежнему поставляем в Китайскую Народную республику в основном сырье — нефть, газ, уголь и древесину. При этом в структуре импорта КНР Россия занимает всего чуть более 5% процентов.

Что же касается ввоза в нашу страну из Китая, наибольшую долю составляют оборудование и механические устройства (станки), на втором месте — наземный транспорт с увеличивающейся долей электротранспорта. На третьей позиции находится электрооборудование. Импорт в Россию из Китая в 2023 году увеличился на 11%.

Интересно, что КНР, среди прочих товаров, продает нам резину, продукцию органической химии и инструменты из черных металлов, хотя в нашей стране все это производится.

«Вместо импортозамещения — китаезамещение»,— переживают многие. Действительно, есть опасность зависимости от сильного восточного соседа, поскольку для нас он основной партнер по поставкам многих видов продукции. Доля Китая в нашем внешнем торговом обороте составляет почти треть, причем речь идет о высокотехнологичных изделиях.

Что касается потенциала дальнейшего сотрудничества с китайской стороной, то восточного партнера очень интересуют логистические пути. Транспортировка товаров в Европу в обход России для него — это многие дополнительные тысячи километров.

Кроме того, существенный объект его интереса — вода. Китай даже выступил с инициативой покупать у нас воду Байкала, но российские экологи обоснованно высказались против.

В Китае недостаточно развит ряд направлений фундаментальной науки: химия, математика, физика. Китайцы ведь выросли на прикладных исследованиях, а перед «великим китайским рывком» стали покупать западные технологии, так как у них не было времени для запланированного «разгона».

Но экспортируя науку, надо быть очень осторожными: четко понимать, какими знаниями мы можем поделиться, а какими — нет.

А вот разыграть более усиленно образовательную карту было бы логично. Российское образование основательное и по мировым меркам недорогое. Несмотря на то что наши языки принадлежат к разным языковым группам, жители Китая охотно едут учиться к нам и после окончания вуза потенциально ориентированы на работу с Россией.