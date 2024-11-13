Пир вашему дому

В попытке удержать и мотивировать персонал компании активно пользуются инструментами нематериального поощрения сотрудников. Количество новогодних корпоративов в этом году может превысить докризисные показатели 2019 года на 20%. Растет все: число сотрудников, вовлеченных в такие мероприятия, их продолжительность и, соответственно, расходы работодателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В 2024 году число корпоративных новогодних мероприятий вырастет на 10% год к году, подсчитали в ГК «Аэроклуб» (крупный игрок рынка делового туризма и MICE). Относительно докризисного 2019 года рост составит 20%. Управляющий директор «Випсервиса» Галина Полищук подтверждает, что количество новогодних корпоративов увеличилось на 8–10%, а компании начали заниматься их организацией с августа. Директор MICE-департамента Continent Express Ольга Гулибина зафиксировала рост числа запросов на проведение таких мероприятий на 15%.

Для гостиниц пик бронирования на проведение корпоративов приходится на конец октября, а сейчас выбор сузился, и найти подходящие объекты уже сложно, отмечает руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко. В Cosmos Hotel Group (CHG) говорят, что спрос на такие услуги в отелях компании вырос на 10–15% год к году, на услуги кейтеринга — на 7%. На ресторанном рынке, по словам руководителя отдела продаж и развития Restoclub по Москве Никиты Бакулина, запросов на праздники стало на 20% больше.

Бизнес все больше акцентирует внимание на удержании персонала, рассматривая мероприятия как нематериальную мотивацию, говорит гендиректор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова.

Она обращает внимание на то, что многие компании в этом году неоднократно пересматривали фонд оплаты труда, но делать это слишком часто бизнес не может. Именно новогодние праздники, по мнению эксперта, выступают важным элементом укрепления корпоративной культуры.

Консультант практики «Развитие лидерства» Ward Howell Елена Ушарова говорит, что новогодние корпоративы нередко рассматриваются как признак здоровья бизнеса. События, по ее словам, особенно актуальны для компаний, недавно проводивших сделки слияния и поглощения. Галина Полищук отмечает, что заметнее всего активность увеличивается в IT-секторе: это быстроразвивающаяся отрасль с широким распространением удаленной работы. Традиционно высокий спрос показывают финансовый сектор и FMCG, добавляет госпожа Гулибина.

Для объединения команд бизнес, по наблюдениям креативного директора «Аэроклуб Тура» Александра Пилии, стал чаще привлекать сотрудников к участию в развлекательных программах. Старший аналитик CORE.XP Евгений Томилов считает, что корпоративы во многом направлены на повышение эмоционального благополучия сотрудников.

2,4 процента составил уровень безработицы в России в сентябре, по данным Росстата.

Александр Пилия отмечает, что многие запланированные на этот год новогодние праздники помимо развлекательной вечерней части предусматривают дневную деловую программу. Увеличение длительности мероприятий, по его словам, привело к росту бюджетов: увеличился срок аренды залов и техники. Одновременно эксперт обращает внимание на то, что участников событий становится больше.

Если раньше компании часто собирали сотрудников головных или региональных офисов, то теперь на новогодние корпоративы может приезжать и персонал из стран ближнего зарубежья, поясняет господин Пилия. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин говорит, что встречаются и просто выездные форматы: компании из регионов устраивают праздники в московских ресторанах. Затраты на логистику и размещение гостей также способствуют росту бюджетов. В «Випсервисе» подсчитали, что мероприятия стали дороже на 15–30%.

В Continent Express заметили рост чека на 20–25% (до 20–25 тыс. руб. на человека при стандартном празднике). В CHG говорят об увеличении цен на 10% за год. Господин Небольсин говорит, что услуги заведений общепита с ростом их расходов подорожали на 18–20%. Но поставщики в этом году нередко оставляют за собой право увеличивать цены за две-три недели до события.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова