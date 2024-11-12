ВС признал законными правила пересдачи экзаменов ГИБДД на права

Верховный суд (ВС) признал законным постановление правительства РФ №1097, которым утверждены правила проведения экзаменов на водительские права. Владимир Швецов из Екатеринбурга пожаловался в ВС на норму, согласно которой после третьей неудачной попытки сдать экзамен следующая назначается только через шесть—девять месяцев. До 1 апреля 2024 года действовал порядок, согласно которому пересдача была возможна через месяц. Ужесточение в ГИБДД объясняли необходимостью стимулировать граждан лучше готовиться к испытаниям.

Владимир Швецов, следует из материалов дела, предпринял третью попытку преодолеть практический экзамен 8 июня 2024 года. Полугодовая пауза, по его мнению, нарушает его права и противоречит закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в котором сказано: услуга (экзамен в ГИБДД имеет такой статус) должна быть получена «своевременно». Он также счел, что норма вынуждает его нести дополнительные затраты на занятия для поддержания полученных в автошколе навыков.

Истец неправильно истолковал нормы, заявила в ВС представитель МВД Наталья Торгушина, постановление права водителей не ограничивает и законам не противоречит. «По сути, его доводы сводятся к тому, что он просто не согласен с существующим регулированием»,— сделала вывод госпожа Торгушина. Введенное с 1 апреля ужесточение уже дает эффект, рассказал представитель ГИБДД России Рамиль Билялов, выступая в ВС: за полгода действия новой нормы количество граждан, сдавших экзамен с первой-второй попытки, выросло примерно на 10%. Верховный суд, выслушав мнения стороны, исковые требования господина Швецова удовлетворять не стал.

Иван Буранов