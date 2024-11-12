Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВС признал законными правила пересдачи экзаменов ГИБДД на права

Верховный суд (ВС) признал законным постановление правительства РФ №1097, которым утверждены правила проведения экзаменов на водительские права. Владимир Швецов из Екатеринбурга пожаловался в ВС на норму, согласно которой после третьей неудачной попытки сдать экзамен следующая назначается только через шесть—девять месяцев. До 1 апреля 2024 года действовал порядок, согласно которому пересдача была возможна через месяц. Ужесточение в ГИБДД объясняли необходимостью стимулировать граждан лучше готовиться к испытаниям.

Владимир Швецов, следует из материалов дела, предпринял третью попытку преодолеть практический экзамен 8 июня 2024 года. Полугодовая пауза, по его мнению, нарушает его права и противоречит закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в котором сказано: услуга (экзамен в ГИБДД имеет такой статус) должна быть получена «своевременно». Он также счел, что норма вынуждает его нести дополнительные затраты на занятия для поддержания полученных в автошколе навыков.

Истец неправильно истолковал нормы, заявила в ВС представитель МВД Наталья Торгушина, постановление права водителей не ограничивает и законам не противоречит. «По сути, его доводы сводятся к тому, что он просто не согласен с существующим регулированием»,— сделала вывод госпожа Торгушина. Введенное с 1 апреля ужесточение уже дает эффект, рассказал представитель ГИБДД России Рамиль Билялов, выступая в ВС: за полгода действия новой нормы количество граждан, сдавших экзамен с первой-второй попытки, выросло примерно на 10%. Верховный суд, выслушав мнения стороны, исковые требования господина Швецова удовлетворять не стал.

Иван Буранов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...