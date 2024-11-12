Валерий Гергиев высказался о высоких ценах на билеты в Большой театр

Российский дирижер, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев рассказал, что цены на театральные билеты условно делятся на три категории. Комментируя заявления о слишком дорогих билетах в Большой театр, господин Гергиев заявил, что подобная практика распространена во всем мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Во всем мире так билеты продаются. От первого класса, потом бизнес-класс, потом экономкласс, эконом-комфорт и так далее»,— сказал он в комментарии изданию «Абзац».

Ранее «Абзац» писал, что движение «Сорок сороков» обратилось в ФАС с заявлением о слишком дорогих билетах на спектакли Большого театра.

С критикой ценообразования в российских театрах также неоднократно высказывался бывший премьер Большого, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Так, на просветительском форуме «Знание. Первые» 4 ноября он заявил, что билеты в некоторые театры стоят как «месячный оклад человека».

С 1 октября Большой театр изменил правила приобретения билетов. Теперь для покупки на все представления потребуется предоставить документы, подтверждающие личность. Раньше на некоторые спектакли билеты продавались без паспортных данных.

О проблеме с перекупщиками билетов — в материале «Ъ» «Большой объяснился с театралами».