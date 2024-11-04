Николай Цискаридзе назвал ненормальными цены на билеты в театры

Ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе раскритиковал цены на театральные билеты в стране. По его словам, билеты в некоторые театры стоят как месячный оклад человека.

«Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально»,— сказал господин Цискаридзе на просветительском форуме «Знание. Первые» (цитата по ТАСС).

Николай Цискаридзе также упомянул проблему с перекупщиками билетов. Он напомнил, что во времена его службы в Большом театре на спектаклях не было свободных мест. «Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты — у спекулянтов на Театральной площади»,— сказал он. Артист добавил, что бюджеты главных театров страны собираются из налогов граждан, поэтому цены на билеты не должны быть слишком высокими.

С 1 октября Большой театр изменил правила приобретения билетов. Теперь для покупки на все представления потребуется предоставить документы, подтверждающие личность, пишет администрация театра. Ранее на некоторые спектакли билеты продавались без паспортных данных.

О проблеме с перекупщиками билетов — в материале «Ъ» «Большой объяснился с театралами».