Вагоны поставили на пути

Вагоностроители закончат этот год с плюсом к 2023 году, поставив 66–71 тыс. вагонов. Но, прогнозирует Rollingstock Agency, в 2025 выпуск сократится до 53–62 тыс. единиц и до 2030 года будет прирастать только при самой благоприятной конъюнктуре товарных рынков и улучшении ситуации на сети. Другие аналитики подчеркивают важность ключевой ставки и фактора медленного движения, стимулирующего закупки, иррациональные с точки зрения окупаемости, но оправданные в контексте транспортной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Rollingstock Agency (RSA) представило прогноз поставки вагонов на сеть ОАО РЖД до 2030 года. Три сценария строятся на разных оценках будущего состояния перевозочного процесса на железнодорожной сети и конъюнктуры основных товарных групп: углеводородов, удобрений, зерна и т. д.

Во всех сценариях предполагается сохранение высокого спроса на российские удобрения, в нейтральном и пессимистическом сценариях он будет осложняться обострением конкуренции на мировом рынке, а в последнем — введением санкций. На мировых рынках углеводородов в нейтральном сценарии ожидается сохранение статус-кво, в позитивном — рост спроса и восстановление цен, а также логистические проблемы у конкурентов. Негативный сценарий предусматривает снижение спроса и цен, дальнейшее осложнение доступа к внешним рынкам и ограничение экспорта. На зерновом рынке позитивный сценарий предусматривает высокий спрос и высокие урожаи, негативный — санкции на российское зерно и низкие урожаи с 2027 года. На рынке стройматериалов в позитивном сценарии ожидается оживление спроса из-за старта новых масштабных инфраструктурных проектов, чего не произойдет в нейтральном и негативном сценариях. На рынках металла при позитивном сценарии ожидается высокий внутренний спрос и восстановление экспорта с 2025 года, а при негативном — восстановление поставок после 2027 года и низкий внутренний спрос. Динамика рынка лесных грузов будет зависеть от темпов развития лесоперерабатывающих предприятий и наличия экспортных субсидий.

Состояние перевозочного процесса в позитивном сценарии предполагает сохранение текущего качества работы и улучшение после 2025 года. В нейтральном качество будет падать и восстановится к концу 2020-х годов, в негативном — резко упадет в ближайшие годы и стабилизируется в дальнейшем.

Все три сценария предполагают, что в 2024 году поставки вагонов на сеть относительно 2023 года вырастут, но размер роста зависит от сценария — от 3,7%, до 66,4 тыс. единиц, до 10%, до 70,6 тыс.

Все сценарии предполагают заметный рост поставок полувагонов и нефтебензиновых цистерн (на 34,8–42,7% и 28,1–46,2% соответственно). В сегменте хопперов ожидается сохранение роста спроса на хопперы-зерновозы, но резкое, на 44–53%, снижение поставок хопперов-минераловозов, что даст общий спад в сегменте на 4,3–10,3%.

В 2025 году прогнозируется снижение поставок на сеть новых вагонов на 12,6–20%, до 53,1–61,7 тыс. единиц. Снижение будет зафиксировано во многих родах подвижного состава с наиболее глубоким спадом в сегменте зерновозов — на 64–69,9%, а также крытых вагонов — на 27,4–41,6%. Небольшой — в пределах 3,9% — рост ожидается в поставках полувагонов.

В перспективе до 2030 года рост выпуска предусмотрен только в позитивном сценарии. В 2025–2027 годах объем поставок может увеличиться на 6,3% к 2021–2023 годам, до 186,4 тыс. единиц, в 2028–2030 годах — на 1,4% к 2024–2026 годам, до 188,9 тыс. штук. Нейтральный и негативный сценарии предполагают падение, достигающее 9% по 2025–2027 годам и 4% по 2028–2030 годам. В негативном сценарии стабильный рост в оба периода показывают только полувагоны, выпуск которых ожидается на уровне 83,8 тыс. и 92,4 тыс. единиц в соответствующие трехлетки.

Владимир Путин, президент РФ, 4 сентября, о перевозках на Дальний Восток: «Руководство РЖД и так докладывает, в том числе Олег Валентинович Белозеров, что они и так стараются порожняком ничего не отправлять ни в одну, ни в другую сторону».

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук говорит, что к завершению 2024 года вагоностроение идет темпами, предполагающими результат не ниже 72 тыс. По 2025 году он ожидает выпуска на уровне 65–68 тыс. единиц, но лишь в том случае, если ставка ЦБ не будет увеличена. Ключевая ставка — определяющий фактор в вагоностроении на ближайшие годы, говорит эксперт. По его словам, сейчас инвестиционный спрос сильно сжался, дорогие вагоны не окупаются, большинство закупок продиктовано нуждами транспортной безопасности у грузовладельцев и необходимостью обеспечения вагонов в местах погрузки для операторов. На более отдаленный период спрос будет определять ситуация с движением вагонов на сети, полагает господин Савчук: пока она не подает признаков улучшения в ближайшем будущем, однако, если сеть в перспективе «поедет», спрос на новые вагоны сократится в разы.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что по 2024 году, учитывая вероятность повышения ключевой ставки до 20%, следует придерживаться консервативных ожиданий по выпуску вагонов — в пределах 70 тыс. Но в 2025 году он ожидает менее резкого падения, чем RSA. Именно потому, что ситуация на сети ухудшается, будут увеличиваться закупки парка, продиктованные не доходностью оперирования, а транспортной безопасностью грузоотправителей и необходимостью вывезти груз, считает эксперт. Также он отмечает усиление промышленной инфляции и рост тарифов естественных монополий, которые отчасти компенсируют высокие цены на подвижной состав и их пока ограниченную коррекцию.

Наталья Скорлыгина