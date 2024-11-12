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Коммерсантъ FM
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Вучич: покупателям СПГ у США придется просить газ у России

Президент Сербии Александр Вучич считает, что через несколько лет США могут прекратить экспорт СПГ из-за высокого внутреннего потребления. В таком случае, полагает он, покупающие газ у США страны будут вынуждены обратиться к России с просьбами о возобновлении поставок.

Фото: Aziz Karimov, Reuters

Фото: Aziz Karimov, Reuters

«Так что же мы будем делать тогда? Будем все стоять в очереди, и все те, кто запретил российский газ, будут стоять в очереди перед Москвой, чтобы попросить: "Дайте нам газ обратно, чтобы мы могли пережить зиму"»,— сказал господин Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку (цитата по ТАСС). Сербский президент указал, что после победы на выборах в США Дональда Трампа цены на газ уже увеличились на фоне подешевевшей нефти.

В начале сентября Александр Вучич обсудил поставки газа в Сербию с президентом России Владимиром Путиным. Тогда российский лидер отметил, что Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами. При этом в торгово-экономических отношениях двух стран, по словам президента, сейчас наблюдается небольшой спад.

В конце сентября вице-премьер Александр Новак заявил, что уже 30–40% поставок газа Россия перенаправила из Европы на другие направления. Летом господин Новак говорил, что возможность продолжения поставок российского газа в Европу после текущего года будет зависеть от Украины.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Рублевому свопу добавили газа».

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