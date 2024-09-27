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Коммерсантъ FM
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Новак: Россия перенаправила 30–40% поставок газа из Европы на другие рынки

Россия сумела перенаправить уже 30–40% поставок газа из Европы на другие направления, заявил вице-премьер Александр Новак. В какие страны теперь ведутся поставки, он не уточнил.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Не в полном объеме, но частично эти объемы уже компенсированы. У нас увеличились поставки на юг, а также по газопроводу "Сила Сибири" мы выходим в 2025 году на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами»,— сказал он в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

В июле Александр Новак говорил, что Россия готова продолжить поставки газа в Центральную и Западную Европу, но поставки после 2024 года зависят от Украины. Владимир Зеленский заявил об отказе страны продлевать контракт с «Газпромом». Страны G7 работают над отказом от российского газа.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Цены жмут на газ».

Лаура Кеффер

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