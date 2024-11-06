Рублевому свопу добавили газа

Турция запустила рублевый своп, чтобы упростить расчеты за газ. Оператором обменной схемы стала компания-импортер Bosphorus Gaz. О запуске механизма агентству Bloomberg рассказал глава турецкого концерна. Bosphorus Gaz выступает посредником, когда российские компании должны рассчитаться с турецкими экспортерами за поставленные товары. Из РФ на его счет перечисляются рубли, а далее производятся расчеты в евро с турецкими экспортерами. Российскую валюту планируют использовать для оплаты поставок от «Газпрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участие в свопе крупных игроков сырьевого рынка делает схему оптимальной для расчетов, считает независимый эксперт нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин: «Такого рода схемы на самом деле используются и при работе с китайскими и индийскими партнерами не за счет газа, а именно за счет того, что скапливается рублевая ликвидность. Сырьевой рынок является достаточно объемным для того, чтобы благодаря ликвидности от ресурсов иметь возможность дальше формировать своповые или валютные операции, позволяющие конвертировать рубль в какую-либо валюту и тем самым осуществлять уже торговые сделки.

Если, например, взять какой-нибудь другой вид товаров, то они меньше по объему как рынок и могут поступать из разрозненных источников. Там среди поставщиков конкуренция выше, чем на рынке сырья, где фигурирует ограниченное количество компаний, которые работают с экспортом, тем более с газом. Поэтому в этой точке сосредоточения ликвидности есть возможность осуществлять свопирование по валютным позициям, таким образом обеспечивать удовлетворение потребностей покупателей в Российской Федерации в импорте турецких товаров и не создавать излишнюю нагрузку на финансово-обменную систему».

По данным Bloomberg, валютный своп заработал в октябре 2024-го. Его активно продвигали турецкие экспортеры, которым приходилось сталкиваться с задержками при получении платежей из России. Трансакции проходят через турецкий государственный банк Emlak Katilim Bankasi. При этом торговля санкционными товарами в рамках рублевого свопа запрещена. Механизм может работать до появления в схеме расчетов за товары двойного назначения, уверен начальник аналитического отдела компании «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров: «Площадка может быть рабочей до тех пор, пока ее просто не заблокируют, подведя под санкции, например, одного из участников. С одной стороны, косвенной защитой может быть здесь крупный размер принципиально неподсанкционного ключевого игрока в таких операциях.

Сам по себе своп вполне применим. Если эта механика будет использоваться для поставок товаров двойного назначения, то, скорее всего, это все может закончиться довольно быстро.

Другое дело, что подобные операции можно делать и через экспортно-импортные агентства, через механизмы, связанные с национальными банками, просто никто до сих пор на это не решился. Но инструмент удобный, позволяющий в принципе даже без трансграничного движения или движения ограниченных сумм просто нетто туда-сюда перебрасывать или даже просто путем определения взаимных обязательств, консолидирующих общую позицию структур по обе стороны».

Сейчас запрета на российский газ в Европе нет, но объем поставок значительно ниже, чем до февраля 2022 года. В Турцию газ экспортируется из России напрямую по двум трубопроводам через Черное море до Анкары и Стамбула.

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Станислав Крючков