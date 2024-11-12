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Коммерсантъ FM
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Экс-премьер Эстонии Каллас: претензии РФ к ЕС по замороженным активам законны

Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, будущая глава европейской дипломатии, заявила, что ЕС должен направить около $300 млрд из замороженных российских активов на финансирование восстановления Украины. Она заявила, что признает за Россией претензии к ЕС по поводу своих активов, но полагает, что после начала спецоперации у Украины тоже есть законные претензии на эти средства. В должность главы европейской дипломатии госпожа Каллас вступит 1 декабря.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины также есть законные претензии к России, потому что они каждый день уничтожают Украину»,— сказала госпожа Каллас (цитата по Bloomberg).

Бывший эстонский премьер добавила, что Россия имеет право затребовать замороженные активы обратно в рамках урегулирования конфликта. Однако политик усомнилась, что от этих активов «что-то осталось, учитывая происходящее».

В Кремле заморозку российских активов в Евросоюзе неоднократно называли воровством. В российском МИДе подчеркивали, что речь идет не только о средствах частных лиц, но и о государственной собственности. В июне страны G7 объявили, что до конца года выделят Украине кредит в $50 млрд за счет прибыли от замороженных средств российских юридических лиц. Предполагается, что транши в рамках кредита переведут до конца 2025 года.

Подробнее о кредите — в материале «Ъ» «Миру поднимают ценник».

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