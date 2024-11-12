Госдума одобрила уголовную ответственность за организацию «бумажного» НДС

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности для организаторов схем с «бумажными» НДС. Речь идет о фиктивных сделках, которые проходят «на бумаге». Товары в них не оплачиваются, при этом оформляется вычет входящего НДС. Организаторам таких схем теперь грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. руб.

Проект закона был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце 2022 года. В пояснительной записке указано, что организаторы схем с «бумажными» НДС получают незаконное вознаграждение в размере 2–3% от суммы фиктивного налогового вычета. В 2021 году таким образом были оформлены вычеты на 1 трлн руб.

Изменения направлены на устранение пробелов уголовного законодательства. Сейчас в нем не предусмотрена ответственность для лиц, причастных к использованию, изготовлению и сбыту подложных счетов-фактур и деклараций.

Согласно принятому Госдумой закону, организация такой деятельности от имени юридических лиц при получении прибыли от 3,5 млн руб. будет наказываться штрафом до 300 тыс. руб., или исправительными работами, или лишением свободы на четыре года. Аналогичные действия, в результате которых была извлечена прибыль от 13,5 млн руб., предусматривают до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 800 тыс. руб. Закон вступит в силу через десять дней с момента его официальной публикации.

В июне 2023 года в правительство от Минюста поступил проект поправок к законопроекту. Ведомство внесло уточнение, что наказание за организацию «бумажного» НДС будет применяться, только если нет признаков мошенничества или уклонения от налогов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Счетам-фактурам допишут статью».