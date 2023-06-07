Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Счетам-фактурам допишут статью

Минюст предложил правительству поправки к законопроекту

Законопроект об уголовной ответственности за сбыт и представление заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций для незаконного получения вычетов предлагается уточнить ко второму чтению — Минюст внес в правительство проект поправок. Среди них — уточнение, что новая статья применяется, если нет признаков мошенничества или уклонения от налогов. Эксперты согласны с необходимостью разграничения ответственности «площадочников», продающих подложные счета-фактуры и декларации, и их покупателей, для которых уже предусмотрены статьи о мошенничестве и уклонении от налогов. Однако поправки Минюста проблему вряд ли решат.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минюст направил в правительство проект поправок к законопроекту о введении в УК новой статьи 173.3 «Сбыт или представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». Законопроект одобрен Госдумой в первом чтении (см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года) и нацелен на борьбу с так называемым бумажным НДС — фиктивной покупкой товаров и услуг, за счет которой на бумаге увеличивается входящий НДС. Подложными по нему являются счета-фактуры и декларации, оформленные с использованием подставных лиц или с незаконным использованием персональных данных и содержащие заведомо ложные сведения. За их сбыт или представление в случае причинения крупного ущерба гражданам и организациям или получения крупного дохода (от 2,25 млн руб.) будет грозить вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом в размере дохода за полгода. Если речь идет об организованной группе или особо крупном доходе (от 9 млн руб.) — до семи лет со штрафом в размере пятилетнего дохода.

Поправки Минюста предусматривают важное уточнение: ст. 173.3 будет применяться, только если нет признаков мошенничества или уклонения от налогов. Корректируется и формулировка статьи. Если сейчас говорится о «сбыте и (или) представлении подложных счетов-фактур и налоговых деклараций», то предлагается разграничение: «сбыт или представление подложных счетов-фактур или налоговых деклараций». Связано это, очевидно, с отзывом правительства, указавшего на то, что текущая редакция не позволяет «назначить самостоятельное уголовное наказание — применительно только к счету-фактуре либо налоговой декларации». В число лиц, которым может быть причинен ущерб, помимо граждан и организаций, включено и государство. В Белом доме “Ъ” подтвердили получение поправок, в Минюсте — что позиция ведомства, касающаяся поправок, направлена заинтересованным госорганам.

Как отмечает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловой России» Екатерина Авдеева, центр «комплексно поддерживает поправки — речь идет о разработке лояльного по отношению к реальному бизнесу законодательства с учетом баланса частных и публичных интересов». Партнер МЭФ Legal Александр Ерасов напоминает, что законопроект обеспокоил бизнес: нынешние формулировки новой статьи позволяют применять ее не только к продавцам «бумажного НДС», но и к покупателям — предпринимателям, для которых уже предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от налогов (ст. 199 УК) или мошенничество.

При этом, добавляет руководитель аналитической службы юрфирмы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов, если статья о мошенничестве такая же строгая, как и предлагаемая ст. 173.3, то в случае с уклонением от налогов предусмотрен особый порядок возбуждения дел, существенный криминальный порог, освобождение от ответственности в случае возмещения вреда и запрет на помещение под стражу — «без уточнения следователи могли бы гораздо активнее применять именно новую статью».

В целом Александр Ерасов видит в поправках попытку «найти баланс, чтобы наказывать именно "площадочников", а не покупателей», но, «мягко говоря, небезупречную» — статью необходимо доработать, чтобы она не могла использоваться для дополнительного давления на бизнес. В частности, поясняет он, включение упоминания об ущербе государству может быть «дополнительным аргументом» для применения ст. 173.3 к налогоплательщикам — например, если уклонение не проходит по криминальному порогу. Согласна с избыточностью указания на причинение ущерба государству и Екатерина Авдеева — с оговоркой, что этот вопрос дискуссионный. Однако, добавляет Вадим Зарипов, «коллизионная оговорка» может лишить смысла новую статью, поскольку «признаки соучастия в уклонении или мошенничестве у "площадочников", которые занимаются сбытом поддельных счетов-фактур, будут всегда» и подозреваемый по такому делу может указать на них, чтобы воспользоваться гарантиями, предусмотренными ст. 199 УК «для предпринимателей, а не для дельцов криминального бизнеса».

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...