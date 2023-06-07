Счетам-фактурам допишут статью

Законопроект об уголовной ответственности за сбыт и представление заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций для незаконного получения вычетов предлагается уточнить ко второму чтению — Минюст внес в правительство проект поправок. Среди них — уточнение, что новая статья применяется, если нет признаков мошенничества или уклонения от налогов. Эксперты согласны с необходимостью разграничения ответственности «площадочников», продающих подложные счета-фактуры и декларации, и их покупателей, для которых уже предусмотрены статьи о мошенничестве и уклонении от налогов. Однако поправки Минюста проблему вряд ли решат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минюст направил в правительство проект поправок к законопроекту о введении в УК новой статьи 173.3 «Сбыт или представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». Законопроект одобрен Госдумой в первом чтении (см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года) и нацелен на борьбу с так называемым бумажным НДС — фиктивной покупкой товаров и услуг, за счет которой на бумаге увеличивается входящий НДС. Подложными по нему являются счета-фактуры и декларации, оформленные с использованием подставных лиц или с незаконным использованием персональных данных и содержащие заведомо ложные сведения. За их сбыт или представление в случае причинения крупного ущерба гражданам и организациям или получения крупного дохода (от 2,25 млн руб.) будет грозить вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом в размере дохода за полгода. Если речь идет об организованной группе или особо крупном доходе (от 9 млн руб.) — до семи лет со штрафом в размере пятилетнего дохода.

Поправки Минюста предусматривают важное уточнение: ст. 173.3 будет применяться, только если нет признаков мошенничества или уклонения от налогов. Корректируется и формулировка статьи. Если сейчас говорится о «сбыте и (или) представлении подложных счетов-фактур и налоговых деклараций», то предлагается разграничение: «сбыт или представление подложных счетов-фактур или налоговых деклараций». Связано это, очевидно, с отзывом правительства, указавшего на то, что текущая редакция не позволяет «назначить самостоятельное уголовное наказание — применительно только к счету-фактуре либо налоговой декларации». В число лиц, которым может быть причинен ущерб, помимо граждан и организаций, включено и государство. В Белом доме “Ъ” подтвердили получение поправок, в Минюсте — что позиция ведомства, касающаяся поправок, направлена заинтересованным госорганам.

Как отмечает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловой России» Екатерина Авдеева, центр «комплексно поддерживает поправки — речь идет о разработке лояльного по отношению к реальному бизнесу законодательства с учетом баланса частных и публичных интересов». Партнер МЭФ Legal Александр Ерасов напоминает, что законопроект обеспокоил бизнес: нынешние формулировки новой статьи позволяют применять ее не только к продавцам «бумажного НДС», но и к покупателям — предпринимателям, для которых уже предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от налогов (ст. 199 УК) или мошенничество.

При этом, добавляет руководитель аналитической службы юрфирмы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов, если статья о мошенничестве такая же строгая, как и предлагаемая ст. 173.3, то в случае с уклонением от налогов предусмотрен особый порядок возбуждения дел, существенный криминальный порог, освобождение от ответственности в случае возмещения вреда и запрет на помещение под стражу — «без уточнения следователи могли бы гораздо активнее применять именно новую статью».

В целом Александр Ерасов видит в поправках попытку «найти баланс, чтобы наказывать именно "площадочников", а не покупателей», но, «мягко говоря, небезупречную» — статью необходимо доработать, чтобы она не могла использоваться для дополнительного давления на бизнес. В частности, поясняет он, включение упоминания об ущербе государству может быть «дополнительным аргументом» для применения ст. 173.3 к налогоплательщикам — например, если уклонение не проходит по криминальному порогу. Согласна с избыточностью указания на причинение ущерба государству и Екатерина Авдеева — с оговоркой, что этот вопрос дискуссионный. Однако, добавляет Вадим Зарипов, «коллизионная оговорка» может лишить смысла новую статью, поскольку «признаки соучастия в уклонении или мошенничестве у "площадочников", которые занимаются сбытом поддельных счетов-фактур, будут всегда» и подозреваемый по такому делу может указать на них, чтобы воспользоваться гарантиями, предусмотренными ст. 199 УК «для предпринимателей, а не для дельцов криминального бизнеса».

Евгения Крючкова