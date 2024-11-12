Духовный глава Англиканской церкви покинул пост из-за скандала

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, возглавляющий Англиканскую церковь, был вынужден уйти со своего поста из-за бездействия в отношении руководителя нескольких церковных проектов, оказавшегося, как сообщает пресса, в том числе лондонская The Times, «самым масштабным сексуальным насильником» в истории церкви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victoria Jones, Reuters Фото: Victoria Jones, Reuters

Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда были опубликованы результаты расследования деятельности церкви в отношении Джона Смита — адвоката, управлявшего церковными лагерями в Британии, в которых, как выяснилось, долгие годы он совращал и насиловал детей. Джон Смит умер в ЮАР в 2018 году, куда перебрался после того, как им заинтересовались правоохранительные органы.

У архиепископа Уэлби были особые отношения с Джоном Смитом, которые начались еще в 1970-е годы. Будущий архиепископ был тогда еще мирянином и работал в лагерях, управлявшихся Джоном Смитом. В 1981 году, сообщает The Times, один из священников обратил внимание господина Уэлби на то, что Джон Смит был «плохим человеком», однако будущий архиепископ эти слова проигнорировал.

Уже после того как Джастин Уэлби возглавил Англиканскую церковь, а обвинения в отношении Джона Смита стали все более многочисленными и подробными, и сам архиепископ, и другие высокопоставленные представители Англиканской церкви проявили, как говорится в результатах независимого расследования, «очевидное отсутствие пытливости» в выяснении истины «с тенденцией приуменьшать проблему».

После публикации результатов расследования с призывом к архиепископу оставить пост обратились многие члены Синода Англиканской церкви, не говоря уже о жертвах преступлений Джона Смита.

В своем сегодняшнем заявлении архиепископ Кентерберийский сообщил, что получил разрешение короля Карла III (официального главы церкви) уйти со своего поста, что он глубоко сожалеет о случившемся, однако повторил свои более ранние заявления о том, что до 2013 года ничего не знал ни о насилии, ни об обвинениях.

Джастин Уэлби стал архиепископом Кентерберийским в конце 2012 года и в этом качестве был духовным руководителем 85 млн человек по всему миру, причисляющих себя к членам Англиканской церкви.

Виктор Буй