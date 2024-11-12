Мэр Дальнегорска Теребилов обиделся на шутку Стоянова о коррупции

Глава Дальнегорского городского округа в Приморье Александр Теребилов назвал похабщиной шутку из юмористической передачи Юрия Стоянов «100янов». В одном из выпусков передачи актер в образе ведущего новостей пошутил о коррупции, упомянув Дальнегорск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Александра Теребилова в VK Фото: страница Александра Теребилова в VK

В выпуске передачи персонаж Юрия Стоянова высказывается в позитивном ключе. Среди прочих выдуманных новостей ведущий рассказывает о некоем мэре Дальнегорска, похитившем из бюджета 5 млн руб. Тогда он прокомментировал новость так: «А мог бы 25, как мэр Ближнегорска, так что это хорошая новость».

«Между фантастикой и реальностью все-таки большая разница. Как и между острой сатирой и пошлым юмором, гротеском и похабщиной. Жаль, что сценаристы этого ролика не посмотрели на карту страны, выбирая названия городов для юмористического сюжета. Или им было попросту безразлично?» — написал в своем Telegram-канале господин Теребилов. Он добавил, что Дальнегорск, в отличие от несуществующего в реальности Ближнегорска,— город с историей, требующей к себе уважения.

Комментируя реакцию чиновника, господин Стоянов назвал упоминание Дальнегорска в шутке обычным совпадением. Он уточнил, что саму шутку придумал не он, а сценаристы передачи. «Это случайное совпадение, я думаю, что продакшн и авторы, которые делали это, с легкостью извинятся»,— сказал он изданию «Подъем». Комик добавил, что сам он в шутке ничего пошлого не видит.

Возглавлявший Дальнегорск до господина Теребилова Игорь Сахута в 2016 году стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В 2019 году его приговорили к четырем годам условно.