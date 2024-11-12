В Екатеринбурге закрылась сеть аптек «Валета» из-за новых налоговых условий

В Екатеринбурге закрылась сеть аптек «Валета», которая являлась одной из старейших в городе. Как рассказал «Ъ-Урал» сын владельца сети Михаила Шуваева Игорь Шуваев, решение о закрытии было принято после ввода новых условий по налогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, с 1 января 2025 года малые предприятия с совокупным доходом выше 60 млн руб. лишатся права работать по упрощенной системе налогообложения (УСН). «Когда летом объявили о налоговой реформе и про малый бизнес было понятно, что "будет весело". Все в основном обсуждали НДФЛ и беспокоились об этом, а не об НДС. В нашем случае самым оптимальным решением было выйти на общую систему налогообложения, где совершенно другой учет и другие затраты, налогов больше. Весь малый-средний бизнес в рознице скоро почувствует это»,– прокомментировать Игорь Шуваев.

По словам господина Шуваева, свои помещения компания сдает в аренду крупной сети «Фармленд» и открывать аптечный бизнес «в обозримом будущем» не планирует.

По данным 66.ру, «Валета» была старейшей частной аптечной сетью в регионе. Первую аптеку Михаил Шуваев открыл в 1994 году. В сентябре-октябре этого года была закрыта 31 аптека в Екатеринбурге.

По данным сервиса Rusprofile.ru, ООО «Валета» зарегистрировано на ул. Белинского, 108. Учредителем является Михаил Шуваев. По итогам 2023 года выручка компании составила 172 млн руб., прибыль – 2,7 млн руб. (снизилась на 19% по сравнению с предыдущим годом). Учредителями компании «Городские аптеки» являются Михаил и Игорь Шуваевы. По итогам 2023 года выручка этого юрлица составила 172 млн руб., прибыль – 1,9 млн руб. (снизилась на 60%).

Мария Игнатова