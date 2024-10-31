Аптекам доначисляют налоги

Аптечное сообщество встревожено грядущей налоговой реформой: с 1 января 2025 года малые предприятия с совокупным доходом выше 60 млн руб. лишатся права работать по упрощенной системе налогообложения (УСН). По подсчетам экспертов отрасли, это приведет не только к росту цен на аптечный ассортимент на 10–15%, но и спровоцирует массовое закрытие небольших аптек, прежде всего в труднодоступных регионах, куда не идут работать сети. Тем временем в комитете Госдумы по здравоохранению считают, что отрасль сильно преувеличивает последствия новой реформы, которая делается для ее же блага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

СРО «Ассоциация независимых аптек» направила письмо в адрес председателя комитета по охране здоровья Госдумы Бадмы Башанкаева. Как отмечается в письме (есть в распоряжении “Ъ”), сегодня во многих регионах аптеки представлены ООО и ИП с количеством точек от 1 до 15, которые работают по УСН: «Такие аптечные учреждения находятся в населенных пунктах до 500 тыс. человек, и рентабельность этих аптек даже на сегодняшний день составляет 1–2%». Налоговая реформа снизит рентабельность маленьких аптек до нулевых, а то и минусовых значений, а также существенно снизит лекарственную доступность для населения.

По данным DSM Group, всего 10% аптечных организаций присутствует в населенных пунктах с населением 100 тыс. человек, а 44% аптек располагаются в крупных областных центрах. Наибольший прирост розничных аптечных точек — 1869 объектов в период с 2019 по 2023 год — наблюдается в городах с населением более 1 млн. Иными словами, аптечные сети идут в основном в города-миллионники, а жителей малых городов чаще всего обеспечивает лекарствами малый и средний бизнес, который сильно пострадает от перехода на ОСН или НДС. Не только напрямую, но и косвенно: появятся дополнительные расходы на бухгалтерские услуги, обусловленные необходимостью рассчитать пороговые значения для начала оплаты НДС, ведения дополнительного учета, переоценки товара, перенастройки кассовых аппаратов, инвентаризации товарного запаса и т. п.

Некоторые региональные аптеки уже сейчас либо закрываются, либо продаются сетям, чтобы избежать банкротства с нового года. Так, владелец нескольких популярных аптек из Екатеринбурга Михаил Шуваев (в течение 25 лет его аптеки удерживали первое место в регионе), просчитав последствия, продал бизнес «Фармаленду». Источники рассказали “Ъ”, что «Протек» начал активно скупать мелкие и средние аптеки (до 100 точек) по всей России.

Президент Самарской областной фармацевтической ассоциации Елена Гладкова считает, что изменения сильнее всего коснутся крепко стоящих на ногах небольших региональных аптечных сетей, а также одиночных и небольших аптек, прежде всего расположенных в удаленных и труднодоступных местностях: «Они уже сейчас в панике и готовы продаться за бесценок федеральным сетям или совсем закрыться. Те же, которые рискнут работать дальше, с 2025 года будут нести дополнительное налоговое бремя в виде оплаты НДС». Эксперт отмечает, что, конечно, если правильно подойти к формированию затрат и их оптимизации, при переходе на ОСН аптеки могут оптимизировать уплату налога на прибыль и, возможно, смягчат налоговый удар.

Переход на НДС в 2025 году убьет микро- и малый бизнес в фармацевтической рознице, уверена директор аптечной сети «Фармадок» (Московская область) Елена Микелова: «Принятые в июне 2024 года поправки в Налоговый кодекс ставят под угрозу существование одиночных аптек, прежде всего в сельских и отдаленных районах, куда неохотно приходят сетевые аптеки. У нас специфический бизнес с низкой рентабельностью, и любая, даже микроорганизация в фармацевтической рознице должна будет работать по общей системе налогообложения и конкурировать с крупнейшими игроками, например Сбербанком ("Еаптека"), "Протеком" ("Будь здоров") и крупными сетями, не имея никаких преференций».

Еще одна проблема: около половины ассортимента аптеки составляют лекарства из перечня ЖНВЛП, наценка на которые ограничена государством. И пока никто не понимает, как начислять НДС на препараты с регулируемой государством ценой. Их продажа станет абсолютно убыточным делом, а значит, придется либо отказываться от них, либо повышать цены на коммерческий сегмент. Представители СРО уже обратились в ФАС за разъяснениями, как начислять НДС на ЖНВЛП, однако полученный ответ они никак не могут назвать внятным.

«Введение НДС для ряда аптечных организаций в регионах существенно сократит ассортимент лекарственных препаратов и количество розничных точек. Поскольку НДС является косвенным налогом, который закладывается в стоимость товара (услуги), аптечный товар вырастет в цене, что, безусловно, ударит по пациентам»,— пишут авторы письма и просят предоставить аптечному МСБ годовую отсрочку на введение НДС, а также включить лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП в список товаров, не облагаемых НДС.

Господин Гладкова напоминает, что различные ограничения приводят к невыгодности производства ЖНВЛП, что повышает риск потребителя остаться совсем без этих лекарств. «При этом в регионах продолжают пересмотр предельных розничных надбавок на ЖНВЛП с 2025 года. Есть информация, что в Самарской области предельные розничные надбавки на ряд препаратов уменьшат. За счет чего аптекам покрывать затраты на работу с этой группой, если мы видим рост коммунальных затрат, арендных платежей, а с 2025 года еще увеличивается налоговая нагрузка? Как показывает практика, в регионах отпуском данной группы лекарств занимаются местные одиночные аптеки и небольшие аптечные сети. Если они уйдут с рынка, кто возьмет на себя эту социальную функцию? Очень хочется, чтобы государство уже сейчас задумалось о последствиях»,— говорит Елена Гладкова.

«На лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП наценка жестко регламентирована государством (от 6% до 34% в зависимости от стоимости товара и региона). Поднять цены, чтобы компенсировать введение НДС, в аптеке не представляется возможным. Наценку мы не можем и не хотим увеличивать. Цены на лекарственные препараты и так постоянно растут из-за скачков валютного курса и удорожания сырья производителей. Кроме того, государство регулирует и предельно допустимые цены на лекарства, и бывает, что наценка составляет 1–2%. Очень обидно, когда в подорожании лекарств обвиняют именно аптеку»,— отмечает Елена Микелова.

Она напоминает, что сегодня по закону аптека может реализовывать только очень ограниченный перечень товаров и возможности добавить в ассортимент дополнительный товар нет: «Над этой проблемой мы тоже бьемся уже много лет, но пока результата нет. Доходит до абсурда: в аптеке нельзя продать бутылку питьевой воды, чтобы запить таблетку. Нельзя продать термометр для детской ванночки и многое другое. За продажу огромные штрафы. Однако на маркетплейсах и в продуктовых супермаркетах можно купить практически все, в том числе и лекарства, и никого не беспокоят ни температурные режимы хранения, ни влажность в помещениях, ни работающие продавцы без медицинских книжек».

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек» и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова предлагает выделить представителей малого и среднего аптечного бизнеса в отдельно регулируемую группу и предоставить механизмы для дальнейшего осуществления деятельности по лекарственному обеспечению населения регионов. Иначе освобождающуюся на рынке нишу вместе с маркетплейсами займут целители и травники всех мастей.

Однако депутат, зампред комитета ГД по охране здоровья Евгений Нифантьев считает, что некоторые участники розничного фармрынка сильно преувеличивают последствия изменения параметров применения УСН: «Помните, в свое время перед отменой ЕНВД аптеки тоже грозились закрыться? Но этого не произошло. Теперь же происходит донастройка налоговой системы в части применения УСН — исключительно в интересах бизнеса. Она увеличит возможности для МП, которые занимаются производством и реализуют свою продукцию без НДС, которые сегодня проигрывают в конкурентном поле. Реформа позволит расширить режим применения УСН, введя пониженную ставку НДС в 5% и 7% для малых производственных компаний. Если говорить об одиночных аптеках, то их обороты, как правило, не превышают 60 млн руб. в год — чаще всего в регионах это 1–1,5 млн в месяц, и для них все останется по-старому. Но многие участники рынка имеют по несколько юрлиц и применяют УСН для МП, по факту ими не являясь. И сейчас у них есть возможность применить амнистию, которая будет предоставлена, и перейти на ОСН. Основная реализация в аптеках — это лекарства, которые облагаются льготной ставкой НДС 10%. У медтехники ставка — 0%. По сути, только у БАДов и косметики ставка НДС составляет 20%. При льготном НДС на лекарства совокупная налоговая нагрузка будет несильно отличаться от УСН. Ущемления для аптек я не вижу, просто они опасаются общей системы налогообложения, которой не нужно бояться».

Арина Петрова