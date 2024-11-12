Генпрокурор Краснов поручил проверить сообщения о повышении цен на молоко

Генеральная прокуратура проведет проверку сведений о повышении производителями цен на молоко. По поручению генпрокурора Игоря Краснова к проверке привлекут ФАС, Минсельхоз и Минпромторг. Ранее «Ведомости» сообщили, что крупнейший производитель молока в России «Вимм-билль-данн» предупредил о росте цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан»,— говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Как писали «Ведомости», «Вимм-билль-данн» разослала компаниям информационное письмо. В нем говорится, что цены на молоко вырастут на 3,4%. Подлинность письма изданию подтвердили два источника. Газета отмечает, что ранее уведомления о повышении цен на молочную продукцию разослали еще несколько крупных участников рынка.

По данным Росстата, с 29 октября по 5 ноября цены на пастеризованное молоко выросли на 0,9% и на столько же — на стерилизованное. С начала года пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, стерилизованное — на 14,3%.

Подробнее о росте цен на продовольствие — в материале «Ъ» «Цены пухнут на хлебе с постным маслом».