Президент Финляндии: Трамп серьезно настроен завершить конфликт России и Украины

Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что тот серьезно настроен достичь мирного урегулирования конфликта России и Украины. По его словам, до инаугурации республиканца в январе 2025 года есть «окно возможностей» для обсуждения деталей мирного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Стубб

Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ Александр Стубб

Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ

На полях климатического саммита COP29 в Баку Александр Стубб перечислил четыре, по его мнению, важных для Украины условий мира: разрешение территориальных споров, гарантии безопасности, «справедливость» и восстановление страны после завершения боевых действий.

«Я думаю, мы в Европе и во всем мире должны понять, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее. Между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров»,— сказал господин Стубб Bloomberg.

Победивший на состоявшихся в США 5 ноября президентских выборах Дональд Трамп неоднократно обещал вынудить Россию и Украину возобновить мирные переговоры. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Киев считает ближайшие четыре-пять месяцев решающими для хода конфликта и планирует занять наиболее выгодную позицию для переговоров.

В преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента о перспективах мирного урегулирования заявили лидеры Турции, Венгрии и Словакии. Один из возможных сценариев, рассматриваемых командой республиканца,— использование военной помощи Украине в качестве рычага давления на Москву и Киев.

Подробнее о мирной повестке в преддверии инаугурации Трампа — в материале «Ъ» «Испорченный телефон».