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Коммерсантъ FM
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Reuters: Украина стремится усилить позицию перед переговорами с Россией

Перед вступлением в должность президента США Дональда Трампа Украина планирует занять наиболее выгодную позицию для переговоров с Россией, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По его словам, следующие четыре-пять месяцев Украина считает решающими для хода конфликта.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции»,— сказал неназванный собеседник агентства. Вместе с тем он отметил, что после победы Дональда Трампа вступление Украины в НАТО стало «менее вероятным», в то время как существенно увеличился риск сокращения военной помощи. В связи с этим украинские власти надеются на помощь от администрации Джо Байдена перед инаугурацией Дональда Трампа 20 января 2025 года.

Дональд Трамп неоднократно обещал вынудить Россию и Украину возобновить мирные переговоры. 7 ноября, спустя два дня после победы на президентских выборах, республиканец созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего украинский МИД сообщил о подготовке к их встрече. Западные СМИ утверждали, что Дональд Трамп также поговорил с президентом России Владимиром Путиным, но в Кремле эту информацию назвали выдумкой.

Подробнее о мирной повестке в преддверии инаугурации Трампа — в материале «Ъ» «Испорченный телефон».

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Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области &lt;br> На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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11 ноября на парковке Центрального стадиона Казани шло оформление выставки трофейной техники НАТО, которая пройдет с 13 по 19 ноября

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

11 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) проинспектировал командный пункт группировки войск «Днепр» в Херсонской области и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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