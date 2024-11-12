Суд подтвердил национализацию кинотеатра Арсения Яценюка в Ялте

Апелляционный суд отказал учредителю ООО «Скай Плаза» в отмене национализации имущества компании — кинотеатра «Сатурн IMAX» в Ялте. Постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Ранее 70% доли бизнес-проекта принадлежало экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, его партнерами выступали братья Алексей и Максим Бурбак. Позже имущество общества стало собственностью Ольги Борисовой, которая, как сообщают федеральные СМИ, является тещей Алексея Бурбака.

В кинотеатре «Сатурн-IMAX» расположен самый большой зал в Крыму, рассчитанный на 439 посетителей, указано на сайте кинотеатра. В комплексе есть еще два цифровых зала для показа фильмов в форматах 2D и 3D на 132 места. Одновременно кинотеатр может принять свыше 700 посетителей. Все залы оснащены современной системой звука, оборудованы мягкими креслами и системой климат-контроля.

Как следует из материалов дела, учредитель ООО «Скай Плаза» Ольга Борисова обратилась в Арбитражный суд Крыма с требованием о признании недействительным постановление Госсовета Крыма, согласно которому в перечень объектов, принадлежащих республике, в 2014 году был включен кинотеатр.

Имущество ООО «Скай Плаза» попало под национализацию в 2023 году, тогда кинотеатр «Сатурн IMAX» крымский спикер Владимир Константинов прямо называл собственностью структур экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Спорное имущество ООО «Скай Плаза» расположено в Ялте по улице Киевская, 4. Учредитель общества оспаривает включение в состав имущества Крыма земельный участок площадью 5,4 тыс. кв. м, а также здание кинотеатра площадью 3,2 тыс. кв. м, здание кинозала площадью 1,1 тыс. кв. м и нежилые здания, навесы, склады.

Суд решил, что поскольку спорное имущество вошло в перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, право собственности на это имущество возникло у республики и прекратилось у прежнего правообладателя.

Тат Гаспарян