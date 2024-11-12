Пермский краевой суд освободил активиста Рустема Мулюкова от отбывания срока

Пермский краевой суд принял решение об освобождении уфимского активиста Рустема Мулюкова от отбывания срока по состоянию здоровья, сообщила «Ъ» адвокат осужденного Ирина Фадеева. Защита активиста, обращаясь с ходатайством об освобождении, ссылалась на необходимость постоянного лечения и гемодиализа из-за почечного заболевания. С просьбой освободить Рустема Мулюкова также обращались руководство СИЗО №1 Уфы и исправительной колонии №29 Пермского края, ходатайства поддерживала прокуратура Мотовилихинского района Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Мулюков

Фото: @r_muluykov Рустем Мулюков

Фото: @r_muluykov

В начале 2024 года Мотовилихинский районный суд Перми отказал в ходатайстве, в феврале суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений. Однако Седьмой суд общей юрисдикции отменил решение, вернув ходатайство на рассмотрение в Пермский краевой суд, который постановил освободить Рустема Мулюкова от дальнейшего отбывания наказания.

Летом 2023 года Кировский районный суд Уфы приговорил Мулюкова к двум с половиной годам лишения свободы за участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), под которым подразумевалось участие в местном «Штабе Навального» (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Гособвинение просило назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы. Вину активист не признал, а свою деятельность в «Штабе Навального» (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) отрицал.

Приговор устоял в Верховном суде Башкирии и Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Рустем Мулюков проходил обвиняемым по делу об участии в экстремистском сообществе вместе с уфимкой Лилией Чанышевой, координатором «Штаба Навального» (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Активистка была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы и 400 тыс. руб. штрафа за организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участие в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Позже наказание было ужесточено до девяти с половиной лет в колонии общего режима.

В августе 2024 года Лилию Чанышеву выпустили на свободу в рамках обмена заключенными.

Почему Лилии Чанышевой ужесточили приговор до девяти с половиной лет лишения свободы — в материале «''Чрезмерно мягкий'' отменили».

Идэль Гумеров, Уфа