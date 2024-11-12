МИД Японии назвал позитивным заявление Путина о готовности выстраивать отношения

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что Токио считает позитивным заявление президента России Владимира Путина о готовности выстраивать отношения стран. Однако, по словам министра, санкции против России не будут сняты, пока не завершится российско-украинский конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такэси Ивая

Фото: Issei Kato / Reuters Такэси Ивая

Фото: Issei Kato / Reuters

«Если посмотреть только на них, то, возможно, чувствуется, что это несколько позитивные заявления»,— сказал Такэси Ивая ТАСС на пресс-конференции. По его словам, отношения стран «складываются плохо» не по вине Японии, а из-за действий России на Украине.

Вместе с тем он подчеркнул, что у Москвы и Токио есть другие аспекты взаимодействия. «Мы — соседи, и нам необходим диалог, поэтому мы продолжим действовать соответствующим образом в контексте своей внешней политики в целом с точки зрения того, что соответствует национальным интересам Японии»,— пояснил Такэси Ивая.

7 ноября, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин заявил, что Россия продолжала вести переговоры с Японией и обсуждать мирный договор до того, как японские власти ввели санкции. «С какого перепугу?» — задался вопросам президент. В этом контексте он заверил, что Россия готова выстраивать отношения с Японией «на следующие 5 лет и на следующие 50» как с «естественным партнером».

После начала боевых действий на территории Украины Япония ввела санкции против России, из-за чего Москва отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и заключении мира. Назначенный осенью 2024 года премьер-министр Японии Сигэру Исиба, с 2022 года находящийся под российскими санкциями, говорил, что привержен поиску решения территориального спора, но вместе с тем планирует и дальше поддерживать Украину.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».