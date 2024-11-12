Альфа-банк выкупил офис ВТБ в петербургском БЦ «Толстой сквер» за 1 млрд рублей

Альфа-банк выиграл торги на покупку 6,6 тыс. кв. м площадей, расположенных в здании петербургского бизнес-центра «Толстой сквер». Об этом сказано в протоколе торгов. Ранее помещения занимал офис банка ВТБ (MOEX: VTBR), который решил продать объект вслед за другими крупными сделками, совершенными несколькими годами ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Толстой сквер»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бизнес-центр «Толстой сквер»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На объект, расположенный в БЦ по адресу: улица Льва Толстого, 9, претендовала также структура холдинга «Империя» (сеть БЦ «Сенатор») Андрея Фоменко. Начальная цена лота составляла 861,2 млн руб. Альфа-банк выкупил объект за 1,1 млрд руб.

Несколько лет назад банк ВТБ начал распродавать площади, которые освободились после переезда офисов финорганизации в деловой квартал «Невская ратуша». В 2019 году во владение холдинга «Империя» перешло здание на Большой Морской улице, 30. В 2021 году расположенный рядом особняк выкупила «БТК Девелопмент» Таймураза Боллоева.

Подробнее о продаже офиса ВТБ на Петроградской стороне читайте в материале «Ъ-СПб» «ВТБ отделит площади».

Дарья Астанина, Константин Куркин, Санкт-Петербург