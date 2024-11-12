На Среднем Урале освободили от налога на транспорт госучреждения и бойцов СВО

Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили льготы по транспортному налогу. Законопроект в третьем чтении поддержали все 44 депутата заксобрания региона, присутствующие на заседании. Помимо освобождения от уплаты налога документ включает в себя увеличение ставок налога на все категории транспортных средств и отмену льготы по налогу для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, которая действовала с 2011 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно тексту законопроекта, от налога на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил будут освобождены инвалиды, один законный представитель ребенка-инвалида и усыновитель, воспитывающий усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет. Пенсионеры, законный представитель трех и более детей смогут в том числе не платить налог на грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.

В 2025 году от транспортного налога на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил будут освобождены участники специальной военной операции (СВО) на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Транспортный налог в размере 35% будут платить общественные организации инвалидов, в размере 50% — владельцы транспортных средств с газовым, электрическим типом двигателя и организации, которые относятся к классу «деятельность сухопутного и трубопроводного транспорт» и соответствуют ряду требований.

От уплаты транспортного налога полностью освобождены органы государственной власти области, МСУ муниципальных образований, государственные казенные учреждения региона, муниципальные казенные учреждения, организации — резиденты особых экономических зон субъекта и организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, предназначенные для укомплектования автомобильных колонн войскового типа.

В 2025-2026 годах транспортный налог смогут не платить организации, осуществляющие виды деятельности в сфере туризма, и в 2025-2027 годах владельцы автобусов или грузовых автомобилей, соответствующих требованиям пятого или более высокого экологического класса и с года выпуска которых на день начала налогового периода прошло не более трех лет.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Максим Марамыгин рассказал «Ъ-Урал», что Свердловская область являлась одним из немногих регионов, в котором водители маломощных автомобилей не платили транспортный налог. «Важно, что социально незащищенные категории граждан по-прежнему не будут платить этот налог. На транспортное средство до 150 лошадиных сил не будут платить налоги пенсионеры и инвалиды. На машины мощностью до 200 лошадиных сил для многодетных и участников СВО также не распространяется требование по налогообложению»,— сказал он.

Директор института экономики УрО РАН Юрия Лаврикова отметила, что полученные средства будут направлены на ремонт дорог местного значения. «Каждый из нас хочет, чтобы в Свердловской области дороги были гладкие, ровные, хорошие, безаварийные. Этого достичь можно только вкладывая средства. Понятно, что в это вкладывает область и в рамках нацпроекта, еще часть средств поступает именно от налогов граждан»,— сказала она.

Василий Алексеев