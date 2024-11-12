Рогов сообщил о вытеснении ВСУ из Ровнополя на запорожском фронте

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные выбили украинскую армию из села Ровнополь на времевском направлении запорожской линии фронта. По словам господина Рогова, линия фронта отодвинута на север.

«Наши войска стремительным рывком выбили противника из села Ровнополь, отодвинув линию фронта на север. Сейчас там идет зачистка»,— сказал Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

Времевское направление находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики. Западнее Ровнополя расположено село Новодаровка. Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения вышли на окраины этого села, сейчас там идут боевые действия.

11 ноября Минобороны сообщало, что в районе села Ровнополь подразделения группировки войск «Восток» заняли «более выгодные рубежи и позиции». В Запорожской области российские военные ведут бои также в районе Темировки.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».