Власти обсуждают меры поддержки АвтоВАЗа из-за роста его долговой нагрузки

Российские власти обсуждают меры поддержки АвтоВАЗа из-за увеличения долговой нагрузки компании, сообщил Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех» — совладельца автопроизводителя. По его словам, с ростом ключевой ставки ЦБ процентные платежи банкам выросли на миллиарды рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Конечно, было бы лучше, если бы эти средства шли на финансирование инвестпрограммы. Государство это тоже понимает и завод не бросает. Насколько знаю, сейчас в профильных ведомствах обсуждается, как помочь в этой ситуации "АвтоВАЗу"»,— рассказал господин Чемезов в беседе с газетой «Интерфакс».

Глава «Ростеха» подчеркнул, что промышленные предприятия сталкиваются с большими трудностями в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Особенно сильно рост ставки сказывается на оборонной промышленности, уточнил он.

«У нас серьезные обязательства перед армией, другими госзаказчиками. При этом большая часть нашей продукции — это изделия с длительным производственным циклом, от года и более. Авансовых платежей от заказчиков обычно не хватает на выполнение всех работ, а брать кредит под бешеный процент — самоубийство для бизнеса»,— добавил Сергей Чемезов.

В сентябре президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил РБК, что задолженность компании составляет более 100 млрд руб. В феврале глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что власти рассматривают возможность господдержки АвтоВАЗа для снижения долговой нагрузки. В прошлом году продажи АвтоВАЗа в России выросли на 70% и составили 374 тыс. авто. Президент компании говорил, что по итогам 2024 года концерн ожидает продажи на уровне более 450 тыс. автомобилей.

О деятельности компании — в материале «Ъ» «Lada подключили к электричеству».