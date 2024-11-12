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AP: Китай продвинулся в создании своего первого атомного авианосца

Китай построил наземный прототип ядерного реактора для большого надводного военного корабля, что свидетельствует о явном прогрессе Пекина в создании первого в стране атомного авианосца, сообщает Associated Press (AP).

Агентство ссылается на анализ спутниковых снимков, который сделали специалисты Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии. Те заявили, что обнаружили прототип реактора для авианосца во время исследования горного участка за пределами города Лэшань в юго-западной провинции Сычуань, где, как они подозревали, Китай строит реактор для производства оружейного плутония или трития. Кроме того, в распоряжении AP оказались правительственные документы, подтверждающие версию калифорнийских исследователей.

Сейчас атомные авианосцы есть только у двух стран — США и Франции. В распоряжении ВМФ Китая три авианосца с обычными двигателями. Китайские власти ранее заявляли, что работают над строительством четвертого, но не уточняли, каким двигателем его оснастят.

Строительство атомных авианосцев занимает больше времени, однако они способны гораздо дольше оставаться в море, так как им не требуется дозаправка, а на борту остается больше места для топлива и вооружения для самолетов.

Кирилл Сарханянц

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