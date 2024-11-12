«Рособоронэкспорт» обсуждает производство БПЛА «Орлан» в других странах

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о высоком спросе на разведывательные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10Е» и «Орлан-30». По его словам, ведутся переговоры об организации производства БПЛА в других странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оператор БПЛА группировки войск «Центр» несет беспилотный летательный аппарат «Орлан-30»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Оператор БПЛА группировки войск «Центр» несет беспилотный летательный аппарат «Орлан-30»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«"Рособоронэкспорт" активно ведет переговоры с зарубежными компаниями об организации производства этих БПЛА в рамках технологического сотрудничества на территории партнеров»,— сказал господин Михеев ТАСС на аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в китайском Чжухае.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» считает, что высокий спрос на «Орланы» связан с тем, что комплексы «показали свою высокую эффективность в условиях реальных боевых действий». БПЛА используются для «воздушной разведки в тактической глубине», а также для целеуказания высокоточным управляемым боеприпасам.

«Орлан-10Е» и «Орлан-30» — многофункциональные комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Предназначены для дистанционного мониторинга наземных и водных поверхностей, а «Орлан-30» также для лазерного наведения для высокоточного огневого поражения. Максимальный взлетный вес «Орлан-10E» составляет 18,6 кг, скорость — до 150 км/ч, максимальная продолжительность полета — не меньше 10 часов. Максимальная взлетная масса «Орлан-30» составляет не больше 40 кг, скорость — до 150 км/ч, продолжительность полета — до 8 часов.