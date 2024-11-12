Американца Гордона Блэка этапируют из Приморья в колонию в Забайкалье

Гражданин США Гордон Блэк, осужденный в Приморском крае по делу о краже и угрозе убийством, отправлен к месту отбывания наказания в Забайкальский край. Об этом «Ъ» сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение уголовного дела Гордона Блэка в Первомайском районном суде

Фото: Алексей Чернышев, Коммерсантъ Рассмотрение уголовного дела Гордона Блэка в Первомайском районном суде

Фото: Алексей Чернышев, Коммерсантъ

«О том, что Блэка уже нет в СИЗО-1 Владивостока, мне стало известно сегодня во время посещения изолятора. Он этапируется к месту отбывания наказания в Забайкальском крае»,— сказал господин Найдин. По его словам, в Приморском крае нет колоний общего режима для осужденных впервые. «Если Блэка будут доставлять железнодорожным транспортом, то этапирование может и месяц продлиться»,— добавил глава ОНК. В ГУФСИН по Приморью от комментариев отказались.

Напомним, сержант армии США Гордон Блэк в июне текущего года был признан Первомайским райсудом Владивостока виновным в угрозе убийством своей российской сожительницы (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и краже у нее 10 тыс. руб. (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Помимо наказания в три года девять месяцев колонии общего режима, суд также обязал американского военнослужащего выплатить пострадавшей Александре Ващук украденную сумму.

В ходе судебного процесса защита настаивала на оправдании подсудимого из-за отсутствия состава преступления в его действиях. По словам адвоката Инги Кириченко, Гордон Блэк и Александра Ващук с апреля текущего года сожительствовали на съемной квартире во Владивостоке, и у них был общий бюджет. Американец имел полное право взять на свои нужды 10 тыс. руб., уверяет адвокат. Впоследствии, утверждает защита, эти деньги были возвращены переводом госпоже Ващук. «Блэку не было смысла красть такую сумму, у него зарплата $7 тыс.»,— заявила суду госпожа Кириченко.

Что касается обвинения в угрозе убийством, то, по версии защиты, это Александра Ващук в день инцидента 1 мая 2024 года была агрессивно настроена, и, чтобы успокоить женщину, американец «обнял ее рукой за шею».

Однако 19 августа Приморский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Гордона Блэка на решение суда первой инстанции, приговор вступил в законную силу.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Американский сержант рассчитался с подругой».

Алексей Чернышев, Владивосток