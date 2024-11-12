Пункт пропуска Адлер на фоне протестов в Абхазии работает штатно

Пункт пропуска Адлер работает в штатном режиме на фоне акций протестов в Республике Абхазия. Скопления транспортных средств и граждан не фиксируется, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни по Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Абхазии оппозиция перекрыла ключевые мосты на центральной автотрассе, требуя освобождения пяти задержанных сторонников. Согласно информации «РИА Новости», массовые беспорядки начались после ареста оппозиционеров 11 ноября. Поддержка протестов привела к блокировке Гумистинского и Кодорского мостов, а также митингам на площади Свободы в Сухуме.

Оппозиция выступает против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Ранее протестующие заблокировали все три моста, ведущие из абхазской столицы. Однако утром 12 ноября активисты освободили Кодорский мост после того, как представители властей пообещали помочь в освобождении задержанных.

Президент республики Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации. В официальном заявлении пресс-службы президента действия оппозиции охарактеризованы как «незаконное блокирование республиканской трассы».

Председатель Службы госбезопасности (СГБ) Дмитрий Кучуберия заявил о случаях нападения на сотрудников службы безопасности. Он также отметил, что один из участников протеста несколько раз пытался пробить ворота ведомства на своем транспортном средстве. Личность нарушителя установлена.

Как отметил секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, блокировка дороги и беспорядки у здания СГБ имеют «уголовный характер» и ставят под угрозу национальную безопасность. По его словам, трасса была закрыта более трех часов, что помешало свободному передвижению людей.

Нурий Бзасежев