Банк России продолжает реформу микрофинансовой отрасли: с прошлого года микрофинансовые организации (МФО) должны учитывать в расчете долговой нагрузки клиента займы любого размера, а доля заемщиков с долговой нагрузкой 50–80% теперь не должна превышать в общем объеме выдачи 15%, заемщиков с долговой нагрузкой от 80% — 3%. «Ъ-Review» поговорил с участниками рынка, регулятором и юристами о том, как может измениться рынок МФО после внедрения новых требований, в частности правила «один заем в одни руки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Реформа продолжается

Недавно Банк России начал новый этап реформирования отрасли. Помимо дальнейшего снижения ежедневной максимальной разрешенной ставки по займам (она уже была снижена с 1% до 0,8%) предусмотрено и снижение максимального размера переплаты по займу до 1Х (сейчас 1,3Х, где Х — тело займа).

Кроме того, начнет действовать правило «один заем в одни руки» для клиентов разных МФО (сейчас такое правило действует в рамках одной организации). Одновременно будет введен трехдневный период охлаждения для заемщика между погашением одного займа и взятием нового. Кроме того, регулятор намерен внедрить более четкую сегментацию МФО по продуктам: работа с МСБ, работа с торговыми точками через инструменты POS и BNPL, работа с «физиками», в которой приоритет будет отдаваться онлайн-выдачам (более 80% выдач на текущий момент) и installment-займам (займы на сумму до 100 тыс. руб. сроком до года).

Микрофинансовые компании опасаются, что не смогут эффективно адаптировать свой бизнес к очередному ужесточению, и настаивают на обсуждении новых мер с регулятором. Банк России уверен, что все предлагаемые изменения принимаются с учетом необходимости сохранения маржинальности бизнеса.

Как обсуждался новый законопроект

В Банке России «Ъ-Review» сообщили, что ограничения на привлечение инвестиций направлены на защиту прав и интересов граждан, а повышение требований к капиталу призвано сделать компании, специализирующиеся на предоставлении дорогих займов, более финансово устойчивыми и создать «запас прочности» для соблюдения ими макропруденциальных требований.

Ключевые изменения обсуждались с отраслью. «Компании поддержали идею сегментации рынка и дифференциацию требований к компаниям в зависимости от рискованности операций. Также компании позитивно отреагировали на наши предложения о снятии ограничений на сумму займов для бизнеса и поддержали необходимость дальнейшей социализации рынка МФО»,— рассказали «Ъ-Review» в ЦБ.

Были и предложения рынка, которые регулятор не поддержал. Например, МФО просили сохранить им возможность выдачи нового займа на погашение действующего. «Мы считаем такие практики крайне невыгодными для заемщика. Сейчас переплата по займу не должна превышать 130%, а в будущем будет снижена до 100%. Это значит, что в тот момент, когда переплата достигнет предельного значения, МФО обязаны прекратить любые начисления по займу, включая проценты, комиссии, штрафы, пени и неустойки, даже если этот заем просрочен. Предлагая заемщику рефинансировать долг, МФО включают в новый заем ранее начисленные проценты по предыдущим непогашенным обязательствам. В результате долг заемщика нарастает как снежный ком. Именно эти практики мы хотим исключить, поэтому предлагаем ограничение на количество одновременно действующих дорогих займов и введение периода охлаждения»,— говорится в ответе регулятора.

Новые требования к капиталу и привлечению инвестиций В рамках сегментации рынка на три категории компаний предлагается дифференцировать лимиты на проведение отдельных операций и ввести пруденциальные нормы в зависимости от вида компаний. Такая дифференциация основана на том, что профиль риска в трех предлагаемых сегментах сильно различается. С одной стороны, это разный уровень просрочки по портфелям займов, с другой — разный вклад сегментов в закредитованность граждан. Сейчас минимальный размер капитала компаний, привлекающих средства граждан, составляет 70 млн руб., у остальных — 5 млн руб. В докладе ЦБ предлагал повысить требования для микрофинансовых компаний до 200 млн руб., если они привлекают средства граждан, и до 10 млн руб. для остальных компаний. Сейчас у большинства крупнейших МФО размер капитала уже достигает этих уровней. При этом малым компаниям потребуется докапитализация. Здесь регулятор рассматривает возможность смягчения требований и снижения порогового значения.

Влияние на рынок

«Все предложенные меры имеют различную степень негатива для отрасли, но вкупе они обеспечат губительный эффект: с рынка будет вынуждена уйти каждая вторая МФО. Результаты реформ ожидаются неутешительные: доступность заемных средств для огромной категории россиян — это 10 млн заемщиков МФО — резко снизится, а теневой сегмент рынка существенно увеличится. Не стоит забывать, что ужасные истории про МФО формируются именно в результате работы “серого” сектора. Там не действуют ни ограничения процентной ставки, ни утвержденные стандарты взыскания задолженности. В теневой сегмент попадут прежде всего небольшие игроки. Сегодня они пытаются соответствовать законодательству и при этом остаться на плаву, но с введением реформ в текущем виде их рентабельность станет ниже нуля. Для них нарушение требований законодательства станет вариантом спасти свой бизнес»,— пессимистичен генеральный директор компании «Займер» Роман Макаров.

«Какой в итоге будет “дорожная карта” трансформации отрасли, пока рано говорить, так как сами предлагаемые ЦБ меры требуют изменений в значительное количество актов»,— подчеркивают в СРО «МиР».

Наибольшее беспокойство в отрасли вызывает ограничение числа займов в одни руки, свидетельствует опрос компаний, проведенный «Ъ-Review». «Предлагаемые административные ограничения навредят самим клиентам, так как, во-первых, никак не учитывают долговую нагрузку, потому что она все же зависит от соотношения обязательств и дохода, а не от количества займов, а во-вторых, повлияют на рост нелегального рынка, что действительно будет опасным»,— отмечают в СРО «МиР».

«Ограничение одновременно действующих займов до одного (до двух в переходный период) является наиболее суровым регуляторным ограничением в деятельности МФО,— согласен руководитель управления сопровождения основной деятельности и взаимодействия с государственными органами “Джой Мани” Валерий Нечаев.— На текущий момент уже действуют достаточно жесткие ограничения по долговой нагрузке заемщиков, которые направлены на снижение уровня закредитованности, в связи с этим описанное в докладе требование кажется излишним. Такие нормы могут привести в том числе к недоступности личного фондирования у потребителей».

Мера «один заем в одни руки» не повлияет на закредитованность, уверен председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов. «С этой задачей прекрасно справляются другие регуляторные механизмы — макропруденциальные лимиты и показатель ПДН, и они уже привели к значительному снижению уровня закредитованности граждан. Скорее новая инициатива ограничит доступность займов. По моим оценкам, объем кредитования на легальном микрофинансовом рынке сократится на 50–80%, при этом потребность в кредитовании не исчезнет»,— полагает он.

«Сегодня на рынке сложился оптимальный баланс. С одной стороны, компании готовы выдавать клиентам краткосрочные займы на небольшие суммы — скажем, около 10 тыс. руб. Более крупные займы, так называемые installment loans, доступны только самым надежным клиентам. Таким образом каждая компания контролирует свои риски. С другой стороны, многим заемщикам нужно как раз больше денег — и они решают эту проблему, когда берут займы понемногу, но сразу в нескольких МФО. Сейчас же этим людям предлагается резко изменить свою модель потребительского поведения»,— продолжает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. «Кроме того, остается непонятным, как в случае внедрения меры “один заем в одни руки” будет строиться работа МФО с Бюро кредитных историй по получению информации в онлайн-режиме для возможности выполнения новых требований регулятора, поскольку МФО должна передавать информацию в бюро в течение двух рабочих дней. Данная мера повлияет на весь клиентский поток — как на новых, так и на постоянных клиентов»,— опасается генеральный директор компании «Саммит» Алексей Имховик.

«Аналогичные ограничения не применяются к продуктам банковского кредитования. Для огромного количества людей доступ к финансовым услугам одномоментно станет невозможным»,— ожидает Валерий Нечаев.

В ЦБ при этом рассчитывают, что МФО будут работать «открыто и честно». «Прежде всего мы ожидаем не ухода с рынка отдельных компаний, а исключения негативных практик вовлечения граждан в долговую спираль. Сейчас доля таких практик у разных участников рынка очень отличается. Есть компании, которые придерживаются более сдержанной риск-политики и практически не вовлечены в операции скрытого рефинансирования. При этом есть и МФО, которые систематически перекредитовывают заемщиков, в результате чего долг гражданина нарастает с выдачей каждого нового займа. По нашим оценкам, у отдельных компаний доля таких токсичных операций может доходить до 70% их портфеля. Вводимые ограничения не позволят этим компаниям продолжать такую агрессивную политику кредитования. Если они не перестроят свои бизнес-модели и не адаптируются к новым условиям, им придется покинуть рынок»,— предупреждает регулятор.

Снижение маржинальности

Возможности соответствовать новым требованиям к капиталу и привлечению инвестиций у крупных компаний есть: как правило, они уже сейчас работают с запасом: например, имеют размер капитала не 70 млн руб., как предписывает Банк России, а значительно больше.

Снижение максимального размера переплаты с 1,3Х до 1Х повлияет на маржинальность компаний, но и к этому воздействию они, скорее всего, адаптируются, уверены участники рынка. «Однако Банк России пока не уточнил, вводит ли он минимальную величину капитала 200 млн руб. только для МФО, работающих со средствами ФЛ, или под “привлеченными средствами” понимается и фондирование от юридических лиц. Во втором случае мера может быть избыточной, полагает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вадим Крапп. Повышенные требования к капиталу, по его словам, должны распространяться только на компании, которые привлекают средства физических лиц или выпускают облигации, так как банки способны оценить риски кредитования МФО. На крупные действующие МФК и МКК данная мера не оказывает влияния. Небольшим компаниям регулятор дает возможность финансироваться от юридических лиц или перейти в другую бизнес-модель, где требования к капиталу ниже, что в любом случае дестимулирует выдачи высокомаржинальных микрозаймов на рынке. В то же время новые меры поощряют бизнес-модели компаний без высокомаржинальных микрозаймов, расширяя возможности фондирования их деятельности, говорит эксперт.

При этом участники рынка ждут, что со снижением верхнего порога процентных начислений маржинальность всего рынка упадет. «Глубину падения определит качество портфеля каждой конкретной МФО — она может достигать 25%. Из-за увеличения пошлины на судебное взыскание работа с такой задолженностью становится нерентабельной. Это приведет к резкому сокращению уровня одобрений займов. Сокращение дневной процентной ставки приведет к падению маржинальности бизнеса МФО на величину до 15% с каждого 0,1 п. п.»,— ожидает Роман Макаров. В случае реализации анонсированных мер в течение года рынок могут покинуть до 40–50% участников, а к концу 2027 года останется не более 200–250 микрофинансовых организаций, допускает Алексей Имховик.

Впрочем, не все настроены так пессимистично, а финансовые результаты отрасли свидетельствуют о большом запасе стабильности. «Предложенное снижение максимального размера переплаты является некритичным: процентные доходы всего рынка МФО могут сократиться не более чем на 10%, а у компаний со специализацией на высокомаржинальных микрозаймах — примерно на 15%»,— уверен Вадим Крапп.

По статистике Банка России, в первом полугодии 2024 года прибыль рынка сократилась на 8% год к году, несмотря на рост объема выдач на 37%. «Негативный эффект от сокращения переплаты и процентной ставки может быть слабо заметен на фоне продолжающегося изменения бизнеса. Однако большинство предложений Банка России нацелено на торможение сегмента высокомаржинальных продуктов (с процентной ставкой от 100% годовых), на которые приходится три четверти объема выдачи рынка, поэтому мы ожидаем существенного сокращения прибыли рынка МФО»,— приводит данные эксперт.

Альтернативные продукты

По итогу реализации реформы рынка МФО аналитики «Эксперт РА» ожидают, что количество компаний сократится вдвое к концу 2027 года. Покинут рынок небольшие компании с маржинальными продуктами, но их суммарная рыночная доля нематериальна. Адаптироваться к ужесточению требований в отношении высокомаржинального сегмента будет проще компаниям, которые заблаговременно протестируют продукты с процентной ставкой менее 100% годовых, считает Вадим Крапп.

Именно этим многие компании уже и занимаются. «Мы проводим стресс-тестирования наших бизнес-моделей по различным наиболее вероятным сценариям для определения наиболее эффективных путей развития»,— подтверждает Алексей Имховик. «Займер», к примеру, активно развивает линейку среднесрочных займов с выплатами по графику. «Это и привычные IL-займы, и виртуальные карты с кредитным лимитом, и “товарные” PoS-займы. Выдачи IL-займов уже превысили 40% в общем объеме наших выдач. Виртуальные карты почти готовы для масштабирования, а тестирование PoS-займов начнется до конца года»,— перечисляет Роман Макаров. Адаптация может заключаться в изменении продуктовой линейки и сделках M&A, которые потенциально могут обогатить организацию технологическими решениями и компетенциями, добавляет он.

Некоторые компании переориентируются с работы с частными клиентами на работу с бизнесом. Такую стратегию, например, рассматривает для себя компания «Джой Мани», у которой уже в этом году появились специализированные продукты для самозанятых и ИП. «Глобальная цель компании: к концу 2025 года на кредитование физлиц должно приходиться не более 20% портфеля»,— рассказала заместитель генерального директора «Джой Мани» Людмила Бородина. Причем этот показатель должен быть достигнут не за счет сокращения работы с физлицами, а за счет быстрых темпов роста в сегменте МСБ. «Необходимо диверсифицировать сегменты клиентов. Это диктуется современным регулированием отрасли и предлагаемой Банком России сегментаций»,— заключает госпожа Бородина.

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Полина Трифонова