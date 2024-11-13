Адвокат КА Pen & Paper Святослав Орлов — о том, как не стать жертвой «серого» кредитора

— В первую очередь заемщик всегда должен быть бдительным, даже когда имеет дело с известными микрофинансовыми организациями. Что касается распознавания «серых» кредиторов, то здесь всегда следует помнить, что любая микрофинансовая организация должна получить разрешение Банка России о допуске на финансовый рынок и соответствующий учетный номер. На сайте Банка России есть специальная страница, на которой можно проверить микрофинансовую организацию по названию, ИНН, ОГРН, регистрационному номеру и т. д. Этот же сервис Банка России показывает заемщику официальные номера телефонов и сайты легальных МФО, что помогает избежать ситуаций с подменой сайтов и телефонных номеров.

Перед подписанием любых документов заемщику следует их внимательно прочитать, обратить внимание на то, чтобы они содержали детальные и однозначные условия (которые устраивают заемщика), поскольку любые размытые, неполные или отсылочные условия несут в себе существенные риски для заемщика даже в случае, когда кредитор не «серый». Если после прочтения договора у заемщика остаются вопросы из разряда «А что будет, если я просрочу платеж?», «А может ли процентная ставка измениться?», это означает, что такой договор лучше не подписывать.

Еще одним признаком «серых» кредиторов является необходимость еще до получения кредита оплатить некие комиссии, страховки и т. п. Зачастую после получения денег такие кредиторы исчезают и никакого займа уже не выдают. И конечно, самое простое, пусть и не всегда репрезентативное ввиду неоднозначности,— отзывы. Следует ознакомиться с мнением людей о конкретной организации, желательно уделяя внимание негативным отзывам, поскольку именно по ним можно лучше понять свои будущие риски.

Если заемщик уже стал жертвой «серого» кредитора, самое важное — не пускать ничего на самотек. Если заемщик понимает, что имеет дело с «серым» кредитором, необходимо использовать все имеющиеся законные способы для своей защиты.

Это может быть как обращение в прокуратуру и полицию, так и обращение в Банк России или службу судебных приставов в зависимости от того, какая конкретно проблема и на какой стадии возникла. Необходимо помнить, что попасть к «серому» кредитору чаще всего означает в последующем попасть к «черным» коллекторам, то есть лицам, не имеющим никаких полномочий заниматься взысканием долгов — деятельностью, которая строго регламентирована законом. А «черные» коллекторы — это уже и риски для здоровья заемщика.

Способ возвращения средств напрямую зависит от того, на каком основании они были переданы «серому» кредитору. Если это были навязанные услуги, то следует сразу же требовать аннулирования услуг и возврата денег, затем при необходимости обращаться в суд. Если же это были некие мошеннические действия, то здесь в первую очередь необходимо обращаться в правоохранительные органы. И в любом случае правильным будет обратиться к юристу, который сможет проконсультировать и подобрать оптимальный и эффективный способ возвращения утраченных денег.