В погоне за ставкой

Ставки по вкладам вновь бьют рекорды: в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и очередного повышения ключевой ставки банки соревнуются друг с другом в самых щедрых предложениях для вкладчиков. Средняя ставка по вкладам у лидеров рынка уже достигла 19,78%. «Ъ-Review» оценил перспективы дальнейшего повышения ставок в условиях, когда банкам все сложнее «отбивать» столь дорогие клиентские средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банки вновь повышают ставки по вкладам — на рынке уже есть ряд предложений по 23–24% годовых (с учетом капитализации). Это означает, что рынок уверен: ЦБ продолжит поднимать ключевую ставку (которая напрямую влияет на стоимость привлекаемых банками денег), причем будет делать это более агрессивно. В настоящий момент аналитики прогнозируют, что на ближайшем заседании ЦБ ключевая ставка может быть повышена до 20% и даже до 21%. По итогам мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам у десяти банков—лидеров рынка в первой декаде октября средняя ставка по вкладам достигла 19,78%. Таких значений мы не видели уже давно.

Слишком дорогие деньги

На рынке сегодня сложилась любопытная ситуация: рост ставок по вкладам, с одной стороны, усиливает сберегательные настроения населения, объем депозитов стремительно растет. За восемь месяцев 2024 года приток средств населения на банковские вклады в РФ составил 6 трлн руб.— это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. С другой стороны, на фоне высоких процентных ставок должен был бы замедляться рынок кредитования, но и он растет, хотя, казалось бы, очереди из желающих брать кредиты по ставке 20% годовых и выше быть не должно. ЦБ, со своей стороны, активно применяет меры для его охлаждения, однако заметного результата все еще нет.

Пока замедление темпов роста происходит только в отдельных сегментах кредитования. Например, весь третий квартал значительно падали выдачи ипотечных кредитов. «Кредитование замедляется, но неравномерно для разных сегментов. Наиболее заметно сократились объемы кредитования в ипотеке и кредитовании наличными. Автокредитование сохранилось примерно на том же уровне»,— указывает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. Высокими темпами растет и корпоративное кредитование.

При этом в корпоративном сегменте сегодня есть еще один интересный тренд. «Текущие высокие ставки по срочным депозитам привлекают не только средства “физиков”, но и средства малого, среднего и крупного бизнеса, которые ранее могли бы быть инвестированы в рост и развитие бизнеса»,— объясняет директор по сберегательным продуктам МТС-банка Евгений Вяткин.

Примечательно, что рост рынка вкладов сегодня обеспечивают не только средства корпоративных клиентов, которые предпочитают пока отложить до лучших времен свои инвестиционные проекты. Довольно большой объем средств во вклады в настоящий момент перетекает с рынка недвижимости, отмечает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. «Те средства, которые сегодня могли бы пойти на первоначальный взнос по ипотеке и ее обслуживание, а также на приобретение инвестиционной недвижимости, аккумулируются на депозитах. И это еще один удар по рынку недвижимости наряду с сокращением доступных программ по ипотеке»,— резюмирует эксперт.

Беглые вкладчики

Теперь в кампаниях по привлечению вкладов участникам рынка приходится применять чудеса маркетинговой эквилибристики, так как вкладчики стали активно переключаться между банками после увеличения с 1 мая лимита переводов по системе быстрых платежей (СБП) самому себе до 30 млн руб. в месяц. Получив возможность легко переводить средства из банка в банк (благо сегодня это можно делать одним нажатием в мобильном приложении), клиенты выбирают самые выгодные условия в моменте. «Поднятие лимита по СБП ужесточило борьбу за средства клиента и фактически явилось одним из факторов гонки процентных ставок по вкладам»,— признает Евгений Вяткин.

В то же время банкам сегодня приходится прикладывать более серьезные усилия для удержания клиентских средств. «Конкуренция за ликвидность на рынке возросла после снятия послаблений в отношении норматива краткосрочной ликвидности,— уточняет Анна Землянова.— Банки борются за то, чтобы вкладчики откладывали к ним на депозиты больше новых сбережений».

Новые деньги, кстати, часто являются ключевым условием получения максимальной ставки в банке. Новыми считаются средства клиента, которые он не размещал в этом банке в течение последних трех месяцев. «Поэтому формируется новая популяция клиентов, которые перемещаются между тремя-четырьмя банками в течение года и получают маркетинговые ставки, которые обычно на 1–2 процентных пункта выше, чем по стандартным вкладам»,— говорит Виталий Костюкевич.

Впрочем, участники рынка считают, что ситуация с «беглыми» вкладчиками уже выравнивается. «Сейчас наблюдается снижение активности клиентов, которые в первой половине года постоянно перемещали средства из одного банка в другой, размещая средства на короткие сроки и ловя максимальную выгоду,— сообщили в пресс-службе ВТБ.— Рынок уже пришел к своему равновесному состоянию, и необходимость в таких резких движениях отпала».

При этом несмотря на то, что сбережения в этом году становятся безусловным фаворитом у населения — и это неудивительно на фоне таких ставок,— активного перетока средств из фондового рынка, несмотря на турбулентность, не происходит. «Некоторый приток идет и с фондового рынка, но его никак нельзя считать определяющим фактором роста рынка классических сберегательных продуктов»,— отмечают в ВТБ.

Приветственная ставка

Ставки по накопительным счетам тоже идут вверх, хотя, конечно, пока еще только приближаются к 20%. При этом, как правило, высокую ставку по накопительному счету банки платят при выполнении дополнительных условий — приобретении подписки или ежемесячных тратах по карте не менее определенной суммы. Кроме того, банки активно используют маркетинговый прием «приветственная ставка», то есть более высокая (на 2–3 процентных пункта) ставка на первые два-три месяца размещения средств. «Очевидно, с ростом процентных ставок по накопительным счетам, где драйвером является именно приветственная ставка на первые два или три месяца, и при наличии свободного пополнения и снятия их популярность сейчас очень высока»,— говорит Евгений Вяткин.

Но значительного перетока клиентских средств в накопительные счета не происходит, говорят участники рынка. «Тут наблюдается так называемый хоровод клиентов в поисках приветственной ставки из банка в банк, не задерживающихся после окончания приветственной ставки на существенно более низкой базовой ставке»,— уточняет господин Вяткин.

Впрочем, с расчетом ставки по накопительному счету клиентам следует быть внимательнее. «На рынке сегодня два вида накопительных счетов: на ежедневный остаток и на минимальный остаток,— объясняет Виталий Костюкевич.— Причем накопительные счета на минимальный остаток маркетируются по более высоким ставкам, чем накопительные счета с ежедневным начислением».

Потенциал роста

Текущие ставки — это все еще не максимум, единодушны участники рынка. «Мы ожидаем, что до конца года банки поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. Это произойдет на фоне сезонной конкуренции за вкладчиков в ноябре и декабре, а также прогнозируемого увеличения ключевой ставки»,— говорят в ВТБ. «Наш прогноз — 20–21% годовых для действующих и 22–23% годовых для новых клиентов»,— делится Виталий Костюкевич. По мнению Анны Земляновой, Банк России может повысить ключевую ставку до 22% до конца года, что приведет к дальнейшему росту ставок по вкладам.

И такая процентная гонка уже вызывает опасения у экспертов. «Когда наравне со ставками по вкладам росло и кредитование, банки могли “отбивать” эти дорогие средства,— объясняет Павел Самиев.— Сейчас ситуация изменилась. По итогам третьего квартала мы увидим в каких-то сегментах отрицательную или околонулевую динамику, где-то слабоположительную. И дело не только в снижении спроса со стороны заемщиков, которые готовы брать такие дорогие кредиты. Сами банки могут получить вместо процентного кредитный риск, когда высокая ставка приведет к ухудшению обслуживания кредита или даже дефолту». В ближайшей перспективе, по его мнению, это негативно отразится на финансовых результатах банков.

Сегодня среди вкладчиков наиболее популярны короткие вклады — на срок от трех до шести месяцев. «И не очень понятно, зачем некоторые банки так активно рекламируют эти продукты. Куда они будут размещать дорогие короткие клиентские средства в текущей конъюнктуре — большой вопрос. При этом сохранить эту клиентскую базу на новом цикле рынка им вряд ли удастся»,— заключает господин Самиев.

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Майя Марлинская