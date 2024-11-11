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Коммерсантъ FM
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Прощание с двумя из группы погибших в Непале альпинистов из РФ пройдет 15 ноября

Прощание с альпинистами Дмитрием Шпилевым и Михаилом Носенко из Архангельской области, которые погибли в Непале на горе Дхаулагири, состоится 15 ноября. Об этом сообщила региональная Федерация альпинизма и скалолазания. О гибели группы из пяти российских альпинистов стало известно 8 октября.

Альпинисты Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов

Альпинисты Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов

Фото: @alexander_dusheyko

Альпинисты Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов

Фото: @alexander_dusheyko

«Прощание с Дмитрием и Михаилом состоится в пятницу, 15 ноября, в 10:00 в центре "Патриот" по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 118»,— говорится в сообщении на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Душейко, Олег Круглов, Михаил Носенко, Владимир Чистиков и Дмитрий Шпилевой вышли из лагеря и начали восхождение 6 октября, спустя некоторое время связь с ними была потеряна. По одной из версий, они разбились при спуске, попав на подломившуюся «снежную доску». Впоследствии тела россиян были обнаружены с борта поискового вертолета. Эвакуацию тел, а затем их транспортировку в Россию несколько раз откладывали. Еще одного участника группы Валерия Шамало, отказавшегося от попытки покорить вершину в непогоду, эвакуировали из лагеря и доставили в Катманду.

Гора Дхаулагири расположена в Гималаях и имеет несколько вершин, наивысшая из которых — Дхаулагири I высотой 8,1 км — является седьмым по высоте пиком мира. В октябре 2023 года чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева сорвалась в расщелину во время восхождения на вершину Дхаулагири. Спортсменка погибла.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Стоп, сняты».

Фотогалерея

Экспедиция российских альпинистов в Непале

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Дхаулагири является седьмой вершиной мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала. Считается одним из сложнейших для восхождения восьмитысячников

Дхаулагири является седьмой вершиной мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала. Считается одним из сложнейших для восхождения восьмитысячников

Фото: @dhaulagiri_8167

Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов. Вместе с Владимиром Чистяковым они перестали выходить на связь после того, как 6 октября покинули лагерь

Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов. Вместе с Владимиром Чистяковым они перестали выходить на связь после того, как 6 октября покинули лагерь

Фото: @dhaulagiri_8167

Тела погибших альпинистов обнаружили на высоте 7100 м во время облета на вертолете. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 м

Тела погибших альпинистов обнаружили на высоте 7100 м во время облета на вертолете. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 м

Фото: @dhaulagiri_8167

Еще один член команды, Валерий Шамало, отказался от попытки восхождения. Он самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 м, откуда его эвакуировали

Еще один член команды, Валерий Шамало, отказался от попытки восхождения. Он самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 м, откуда его эвакуировали

Фото: @dhaulagiri_8167

По версии представителя сообщества альпинистов Анны Пиуновой, пятеро погибших россиян находились в связке и были обвязаны общей веревкой, но не удержались и рухнули вниз с уступа горы

По версии представителя сообщества альпинистов Анны Пиуновой, пятеро погибших россиян находились в связке и были обвязаны общей веревкой, но не удержались и рухнули вниз с уступа горы

Фото: @dhaulagiri_8167

Глава классификационной комиссии ФАР Александр Одинцов предположил, что под спортсменами провалилась снежная доска — «жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега»: «Когда она оторвалась, у всей пятерки практически не осталось шансов»

Глава классификационной комиссии ФАР Александр Одинцов предположил, что под спортсменами провалилась снежная доска — «жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега»: «Когда она оторвалась, у всей пятерки практически не осталось шансов»

Фото: @dhaulagiri_8167

Россияне вели трансляцию восхождения на гору в соцсетях. В Непал спортсмены прибыли 31 августа, закончить экспедицию планировали 5 октября

Россияне вели трансляцию восхождения на гору в соцсетях. В Непал спортсмены прибыли 31 августа, закончить экспедицию планировали 5 октября

Фото: @dhaulagiri_8167

Восхождение было организовано Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. В Санкт-Петербурге и Пензе был запущен сбор средств для эвакуации погибших альпинистов

Восхождение было организовано Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. В Санкт-Петербурге и Пензе был запущен сбор средств для эвакуации погибших альпинистов

Фото: @dhaulagiri_8167

Глава контрольно-технической комиссии Федерации альпинизма России Сергей Шибаев рассказал, что в Гималаи несколько раз в год отправляются как коммерческие, так и спортивные экспедиции. В первом случае организаторы оснащают участки маршрута восхождения веревками, фактически перилами, которые страхуют участников от падений во время восхождений и спусков, и другим необходимым оборудованием

Глава контрольно-технической комиссии Федерации альпинизма России Сергей Шибаев рассказал, что в Гималаи несколько раз в год отправляются как коммерческие, так и спортивные экспедиции. В первом случае организаторы оснащают участки маршрута восхождения веревками, фактически перилами, которые страхуют участников от падений во время восхождений и спусков, и другим необходимым оборудованием

Фото: @dhaulagiri_8167

Погибших альпинистов господин Шибаев называет опытными спортсменами, которые «не пользовались шерпами», кислородными баллонами, а «перила вешали, видимо, лишь на отдельных трудных участках»

Погибших альпинистов господин Шибаев называет опытными спортсменами, которые «не пользовались шерпами», кислородными баллонами, а «перила вешали, видимо, лишь на отдельных трудных участках»

Фото: @dhaulagiri_8167

Место гибели российских альпинистов в Непале

Место гибели российских альпинистов в Непале

Фото: Федерация альпинизма Ленинградской области

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Дхаулагири является седьмой вершиной мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала. Считается одним из сложнейших для восхождения восьмитысячников

Фото: @dhaulagiri_8167

Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов. Вместе с Владимиром Чистяковым они перестали выходить на связь после того, как 6 октября покинули лагерь

Фото: @dhaulagiri_8167

Тела погибших альпинистов обнаружили на высоте 7100 м во время облета на вертолете. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 м

Фото: @dhaulagiri_8167

Еще один член команды, Валерий Шамало, отказался от попытки восхождения. Он самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 м, откуда его эвакуировали

Фото: @dhaulagiri_8167

По версии представителя сообщества альпинистов Анны Пиуновой, пятеро погибших россиян находились в связке и были обвязаны общей веревкой, но не удержались и рухнули вниз с уступа горы

Фото: @dhaulagiri_8167

Глава классификационной комиссии ФАР Александр Одинцов предположил, что под спортсменами провалилась снежная доска — «жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега»: «Когда она оторвалась, у всей пятерки практически не осталось шансов»

Фото: @dhaulagiri_8167

Россияне вели трансляцию восхождения на гору в соцсетях. В Непал спортсмены прибыли 31 августа, закончить экспедицию планировали 5 октября

Фото: @dhaulagiri_8167

Восхождение было организовано Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. В Санкт-Петербурге и Пензе был запущен сбор средств для эвакуации погибших альпинистов

Фото: @dhaulagiri_8167

Глава контрольно-технической комиссии Федерации альпинизма России Сергей Шибаев рассказал, что в Гималаи несколько раз в год отправляются как коммерческие, так и спортивные экспедиции. В первом случае организаторы оснащают участки маршрута восхождения веревками, фактически перилами, которые страхуют участников от падений во время восхождений и спусков, и другим необходимым оборудованием

Фото: @dhaulagiri_8167

Погибших альпинистов господин Шибаев называет опытными спортсменами, которые «не пользовались шерпами», кислородными баллонами, а «перила вешали, видимо, лишь на отдельных трудных участках»

Фото: @dhaulagiri_8167

Место гибели российских альпинистов в Непале

Фото: Федерация альпинизма Ленинградской области

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