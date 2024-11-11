Прощание с двумя из группы погибших в Непале альпинистов из РФ пройдет 15 ноября

Прощание с альпинистами Дмитрием Шпилевым и Михаилом Носенко из Архангельской области, которые погибли в Непале на горе Дхаулагири, состоится 15 ноября. Об этом сообщила региональная Федерация альпинизма и скалолазания. О гибели группы из пяти российских альпинистов стало известно 8 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альпинисты Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов

Фото: @alexander_dusheyko Альпинисты Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов

Фото: @alexander_dusheyko

«Прощание с Дмитрием и Михаилом состоится в пятницу, 15 ноября, в 10:00 в центре "Патриот" по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 118»,— говорится в сообщении на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Душейко, Олег Круглов, Михаил Носенко, Владимир Чистиков и Дмитрий Шпилевой вышли из лагеря и начали восхождение 6 октября, спустя некоторое время связь с ними была потеряна. По одной из версий, они разбились при спуске, попав на подломившуюся «снежную доску». Впоследствии тела россиян были обнаружены с борта поискового вертолета. Эвакуацию тел, а затем их транспортировку в Россию несколько раз откладывали. Еще одного участника группы Валерия Шамало, отказавшегося от попытки покорить вершину в непогоду, эвакуировали из лагеря и доставили в Катманду.

Гора Дхаулагири расположена в Гималаях и имеет несколько вершин, наивысшая из которых — Дхаулагири I высотой 8,1 км — является седьмым по высоте пиком мира. В октябре 2023 года чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева сорвалась в расщелину во время восхождения на вершину Дхаулагири. Спортсменка погибла.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Стоп, сняты».