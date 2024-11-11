Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд в $86,6 тысяч

Биткоин вечером 11 ноября достиг исторического максимума, поднявшись выше $86 тыс. Стоимость криптовалюты увеличилась на 6% в течение дня, согласно данным торговых площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На бирже Binance биткоин по состоянию на 22:12 мск дорожал на 5,96% за сутки — до $85 620. Несколькими минутами ранее показатель впервые в истории поднимался выше $86 тыс.— до $86 650.

По данным CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, средняя стоимость биткоина составила $85 773, что на 6,02% выше уровня предыдущего дня.

Исполнительный директор Binance Ричард Тенг в интервью Financial Times говорил, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для криптовалютной индустрии начнется «золотой век». Представители отрасли надеются, что господин Трамп изменит политику Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнеры проголосовали за Дональда Трампа».