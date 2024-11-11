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Коммерсантъ FM
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Стоимость биткойна превысила $81 тыс., обновив исторический максимум

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, достигнув отметки $81 тыс., следует из данных площадки Binance. Максимума криптовалюта достигла в 6:55 мск — $81,801 тыс. К 9:40 мск стоимость биткойна начала снижаться до $81,256 (+3,08% за сутки).

Стоимость биткойна продолжает устанавливать новые исторические максимумы, реагируя на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США. 8 ноября биткойн поднялся с $75,526 до $77,067, также обновив рекордный уровень. Накануне, 10 ноября, стоимость криптовалюты превысила $80 тыс. Ричард Тенг, исполнительный директор Binance, предположил, что победа Дональда Трампа станет началом золотого века для индустрии криптовалют.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнеры проголосовали за Дональда Трампа».

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