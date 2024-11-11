В Москве сотрудницу полиции обвинили в незаконном оформлении 72 загранпаспортов

Головинский отдел управления Следственного комитета России (СКР) по Москве предъявил обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) бывшей и действующей сотрудницам полиции. По версии следствия, они незаконно оформили и выдали 72 загранпаспорта. Обвиняемые признали вину.

«Расследуется уголовное дело в отношении бывшей и действующей сотрудниц ОВМ ОМВД… Следователями столичного СК им предъявлено обвинение, в ходе допроса обвиняемые признали вину в полном объеме»,— сообщила пресс-служба управления СКР по Москве.

По версии следствия, не позднее декабря 2022 года сотрудницы полиции, являясь должностными лицами, оформили и выдали 72 загранпаспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление. Этим они существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, говорится в сообщении СКР.