Рогов: ВСУ готовят удар по дамбе в Васильевке

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят удар по дамбе в населенном пункте Васильевка в Запорожской области. По их словам, совершение атаки может усложнить обстановку на фронте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас есть точно подтвержденная информация — документально — о том, что режим Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак … Делается это с одной целью — чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на город Запорожье»,— сказал Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Как уточнил Владимир Рогов, линия фронта проходит «особенно близко» с населенным пунктом. Возможные планы ВСУ он назвал провокацией и готовящимся военным преступлением.

Васильевка находится на левом Берегу реки Карачекрак, которая впадает в Днепр и Каховское водохранилище. Населенный пункт расположен примерно в 50 км от города Запорожье. До начала военной операции там проживали 13 тыс. человек.

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