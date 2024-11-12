Покупателей готовят к демонтажу

Последний корпус жилого комплекса «Царицыно» на юге Москвы может быть снесен за счет покупателей. Мэрия обратилась в суд с иском к соинвесторам, зарегистрировавшим права на недострой. Основанием служит аварийное состояние объекта, его снос обойдется в 30–35 млн руб., еще 1,8–1,9 млрд руб. могут уйти на строительство нового здания. Но из-за запрета строительства в Москве апартаментов соинвесторы взамен сносимой недвижимости рассчитывают получить полноценные квартиры в строящихся домах.

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Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ ЖК «Царицыно»

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) обратился к АО «Мосотделстрой №1» и 117 дольщикам корпуса №35 ЖК «Царицыно» с иском о восстановлении либо сносе объекта. Об этом говорится в заявлении, принятом к производству Нагатинским райсудом столицы (копия есть у “Ъ”). В ДГИ пояснили “Ъ”, что объект находится в неудовлетворительном состоянии: стоит по периметру в воде, на стенах трещины, нет кровли, видны арматурные стержни. В суд департамент обратился из-за риска обрушения. В «Мосотделстрой №1» “Ъ” оперативно не ответили.

ЖК «Царицыно» (общая площадь 920 тыс. кв. м) — единственный девелоперский проект АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МХК), входившего в ГК «Настюша» Игоря Пинкевича. Строительство комплекса началось в 2006 году на юге Москвы, но завершить его не удалось. В 2017 году господину Пинкевичу предъявили обвинения в хищении средств дольщиков, а весной 2018 года МХК признали банкротом. Тогда в ЖК «Царицыно» было реализовано 4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Обязательства исполнил город за счет бюджета, передав достройку подконтрольному мэрии «Мосотделстрой №1».

35-й корпус в периметр достройки не вошел. Он проектировался не как жилой дом, а как здание на 5 тыс. апартаментов. Добиться включения в реестр требований на жилые помещения соинвесторы не смогли (см. “Ъ” от 11 октября 2018 года). Но права на помещения в 35-м корпусе оформили 390 физлиц: в рамках начатого мэрией урегулирования они подписали дополнительные соглашения к ДДУ, предусматривающие замену застройщика с МХК на «Мосотделстрой №1», говорит партнер юрфирмы «ПоверенныйЪ» Даниил Синицын (представляет интересы 150 дольщиков 35-го корпуса и 40 ответчиков по иску ДГИ). 117 человек, по его словам, также добились регистрации в Росреестре своих прав на недострой: именно к ним подан иск.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш обращает внимание на то, что механизмы защиты дольщиков жилья для 35-го корпуса не действуют, поэтому сносить аварийное здание придется за счет средств собственников. Но эксперт подчеркивает, что для этого мэрии придется для подтверждения опасности конструкции объекта привлечь независимую экспертизу.

Марат Хуснуллин, вице-премьер, на заседании правкомиссии по региональному развитию, в декабре 2023 года: «Коллеги, давайте тему обманутых дольщиков закроем».

Партнер бюро BGMP Евгения Пешкова не исключает, что если до вынесения решения собственники начнут работы по приведению объекта в надлежащее состояние, в удовлетворении иска может быть отказано. Хотя госпожа Барабаш предполагает, что покупатели сейчас не заинтересованы в достройке объекта, рассчитывая на реализацию сценария с предоставлением компенсации. Управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов говорит, что демонтаж 35-го корпуса обойдется в 30–35 млн руб. Смысла достраивать объект, по его мнению, нет: это дольше, чем построить новый. Строительство нового дома обойдется в 1,8–1,9 млрд руб., считает эксперт.

В ноябре 2022 года городские власти заявляли о намерении построить для дольщиков 35-го корпуса новое здание. Работы предполагалось вести на существующем участке, но конкретных шагов, по словам господина Синицына, не было сделано. Сейчас согласовать новый объект будет непросто: в октябре 2024 года мэрия сообщила о моратории на строительство новых апартаментов (см. “Ъ” от 23 октября). Предложить взамен жилье тоже сложно. Даниил Синицын говорит, что площадь проданных в 35-м корпусе апартаментов варьируется от 17,3 до 26 кв. м. В этом году в Москве вступил в силу запрет на квартиры менее 28 кв. м.

Сами покупатели, по словам господина Синицына, рассчитывают, что им будут предоставлены квартиры большей площади в рамках существующих проектов. Доплата может рассчитываться исходя из тарифов, например, для программы реновации, считает он.

Александра Мерцалова