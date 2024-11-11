МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе из-за упавших в стране БПЛА

Посла России в Молдавии вызвали в МИД республики на фоне заявлений Кишинева о падении двух российских беспилотников на территории страны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в молдавском дипведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным агентства, председатель парламента Молдавии Игорь Гросу ранее сообщил о планах Кишинева вести диалог с представителем страны, которой принадлежат упавшие беспилотники, после появления заключения силовых структур.

10 ноября на юге и севере Молдавии упали два беспилотника. Глава МИД Молдавии заявил, что летательные аппараты принадлежали российской армии. Предположительно, их использовали в качестве приманки, чтобы отвлечь украинские ПВО.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отрицает сообщения о российском происхождении БПЛА. Она отметила, что сообщения об упавших беспилотниках появились тогда же, когда ВСУ проводили массовую атаку дронами.