Суд приостановил дело о кокаине на 3 млрд руб. из-за ухода фигурантов на СВО

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по делу по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова. Подсудимые подписали контракт с Министерством обороны и отправляются в зону СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Соответствующее ходатайство поступило от начальника городского пункта отбора на военную службу по контракту. В нем также содержалась просьба отменить меру пресечения в виде СИЗО.

«Антипов, Марков и их адвокаты ходатайство поддержали. Прокурор не возражал. Суд ходатайство удовлетворил, дело приостановил, меры пресечения в виде заключения под стражу отменил. Марков и Антипов переданы должностному лицу»,— приводит позицию сторон объединенная пресс-служба петербургских судов.

Известно, что служить фигуранты будут стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты.

В соответствии с нынешними уголовно-процессуальными нормами суд постановил приостановить производство по делу в случае призыва обвиняемого на военную службу в период мобилизации или в военное время. В соответствии с ч. 4 ст. 238 УПК РФ суд также отменил и меру пресечения.

Дмитрий Антипов и Александр Марков проходили по делу о контрабанде 200 кг кокаина. Партия стоимостью около 3 млрд руб. прибыла в Россию из Перу через бельгийский Антверпен под видом груза с манго.

Подробности читайте в материале «Ъ-СПб» — «Получатель в порту не получил порошок».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург